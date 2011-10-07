آزادکاران قم بخت زیادی برای کسب مدال در کشور دارند

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور با شرکت برترین‌ آزادکاران از استان‌های مختلف برگزار می‌شود ولی کشتی‌گیران قمی نیز در اوزان مختلف با آمادگی کامل به این مسابقات اعزام شده‌اند.



وی اظهار داشت: برای کسب موفقیت در این رقابت‌ها، هفت آزادکار را اعزام کرده‌ایم که همگی آنها با توجه به نوع و زمان تمریناتی که پشت سر گذاشته‌اند، از آمادگی مطلوبی برای حضور در این رقابت‌ها برخوردار بودند و قطعا در مقابل حریفان، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.



دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: در حالی که رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد رده سنی بزرگسالان کشورمان در اوزان 55، 60 ،66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم برگزار می‌شود، آزاد ‌کاران قمی اعزامی به این رقابت‌ها در اوزان هفت گانه برای کسب موفقیت تلاش می‌کنند.



وی بیان داشت:‌ پیکارهای قهرمانی کشتی آزاد رده سنی بزرگسالان کشور به عنوان انتخابی جام بین المللی تختی برگزار می‌شود و کسب مدال از این مسابقات کار آسانی به نظر نمی‌رسد اما اعضای تیم اعزامی قم به خوبی تمرین کرده‌اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، کسب مدال از این مسابقات دور از دسترس نیست.



رضایی افزود: با توجه به اینکه آیین وزن‌کشی چهار وزن نخست این رقابت‌ها شب گذشته برگزار شد، 125 کشتی گیر در اوزان 55، 60، 84 و 120 کیلوگرم از امروز برای کسب عناوین اول تا سوم اوزان مختلف به روی تشک می روند.



وی با بیان اینکه هفتاد و دومین دوره رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور با عنوان گرامیداشت دهه کرامت از روز پنج‌شنبه در شهر مشهد مقدس آغاز شد، ابراز داشت: بر اساس نتایج وزن کشی چهار وزن نخست، بیشترین تعداد کشتی گیر در اوزان 66 و 84 کیلوگرم شرکت کرده‌اند.



دبیر هیئت کشتی استان قم یاد آور شد: در این رقابت‌ها که چهار آزادکار قمی نیز به روی تشک می‌روند، در وزن 55 کیلوگرم 29 نفر، در وزن 66 کیلوگرم 33 کشتی گیر، در وزن 84 کیلوگرم 33 نفر آزاد کار و در وزن 120 کیلوگرم 30 ورزشکار به رقابت می‌پردازند.



وی افزود: نفراتی که در مسابقات انتخابی سه هفته قبل در اوزان هفت گانه موفق به کسب مقام نخست شدند، در قالب تیم منتخب هیئت کشتی قم در این رقابت ها حضور دارند.



رضایی در پایان از حضور کشتی گیران رشته فرنگی در اردوی آماده سازی خبر داد و تصریح کرد: تیم کشتی فرنگی با ترکیبی از بهترین کشتی گیران حال حاضر قم که تعداد زیادی از آنها در چند سال اخیر عناوین برون مرزی دارند، آماده پیکارهای قهرمانی کشور می‌شود که بعد از برگزاری رقابت های رشته آزاد خواهد بود.