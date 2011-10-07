منتظر پروانه ساخت "اکباتان" هستم

مهرشاد کارخانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون این فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد و در حال انتخاب بازیگران و عوامل تولید هستیم. در صورت اعلام مجوز ساخت از سوی اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد، عنوان چند بازیگر که با آنها مذاکره کرده‌ایم، اعلام خواهد شد.

وی افزود: به دلیل تاخیر در امر صدور مجوز ساخت و مشغله کاری بازیگرانی حضور حامد بهداد و پولاد کیمیایی که پیش از این حضورشان اعلام شده بود، منتفی شد. با توجه به فضای فیلم در نظر داریم اوایل آبان ماه فیلمبرداری "اکباتان" را اغاز کنیم. زیرا هوا زمستانی و ابری تاثیر بیشتری بر روی فضا سازی فیلم دارد.

کارخانی در پایان عنوان کرد: آخرین مرحله بازنویسی فیلمنامه به زودی انجام می شود. متن این اثر اقتباسی آزاد است و نیم نگاهی به فیلم "فرار از تله" جلال مقدم دارد. اما قصه آن در فضای امروزی روایت می‌شود، "اکباتان" یک فیلم اجتماعی - خیابانی است. تهیه کنندگی این فیلم برعهده رویا شریف است.

این کارگردان سینما فیلم "کوچه ملی" را در انتظار پروانه نمایش دارد.