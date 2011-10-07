به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش بزرگ خانوادگی شهروندان آملی پیش از ظهر پنجشنبه از پنج مسیر تا محل تجمع همایش واقع در پل سردار شهید اسماعیلی پیاده روی کردند.

در این همایش بزرگ خانوادگی به مناسبت هفته ناجا، خانوادهای نیروی انتظامی و فرهنگیان به همراه سایر اقشار شهروندان آملی حضور داشتند.

رئیس پلیس مازندران در جمع پرشور شهروندان آملی گفت: همه بزرگان دین تاکید زیادی به امر سلامتی و ورزش داشته و این فرهنگ سالم باید در جامعه فراگیر شود.

سردارعلیرضا مسکنی اضافه کرد: برگزاری مستمر همایش های پیاده روی به مناسبت های مختلف در طول سال می تواند فرهنگ پیاده روی را در میان خانواده ها نهادینه کند.

وی، ورزش را یکی از راههای کاهش جرم و جنایت در جامعه دانست و توجه بیشتر خانواده ها به این امر و هدایت فرزندان آنان به مقوله ورزش را ضروری خواند.

مسکنی افزود: ورزش سالم به خصوص پیاده روی های عمومی، افزایش سلامت عمومی جامعه را به همراه دارد.

رئیس پلیس شهرستان آمل با بیان اینکه همایش بزرگ خانوادگی آمل به عنوان دومین همایش بزرگ خانوادگی در مازندران و مهم ترین برنامه عمومی استان درگرامیداشت هفته ناجا است، اضافه کرد: سال گذشته این همایش به میزبانی مرکزاستان در ساری برگزار شد.

سرهنگ محمد صادق پهلوان گفت: برای این همایش یک دستگاه خودروی پراید، دهها کمک هزینه سفرهای زیارتی خانه خدا، عتبات عالیات، سوریه و مشهد مقدس، دوچرخه، بن کارت و لوازم ورزشی به عنوان هدیه در قالب قرعه کشی به شرکت کنندگان اهداء شد.