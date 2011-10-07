پدیده اعتیاد بصورت هدفمند رو به گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد میرفیضی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی به مناسبت هفته ناجا افزود: بحث جلوگیری از ترویج مواد مخدر در استان از جمله اولویتهایی ماموریتی ناجا در استان است.

وی اظهار داشت: اعتیاد هزینه هنگفتی بر خانواده ها دارد و عدم امنیت ایجاد می کند و اکنون بصورت هدفمند درحال گسترش است.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی از مردم تقاضای رعایت حقوق شهروندی و تکالیف را دارد و برای امنیت هر دستگاه وظایفی دارد.

سرهنگ میرفیضی بیان داشت: باید بتوانیم نقش دستگاهها را به آنها بشناسانیم و آنها هم نسبت به نقش خود پاسخگو باشند.

فرمانده انتظامی گلستان افزود: ناجا به دنبال پاسخگو بودن نیروی انتظامی است و تلفن 197 نیز در این زمینه راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر میزان جرایم در جهان نقش پیش رونده ای دارد ولی در ایران این جرایم با کاهش روبرو شده است.