حضور به موقع پلیس ضامن امنیت و آرامش در سطح جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج بیان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حرکت در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور به موقع در صحنه عامل اصلی امنیت و آرامش در سطح جامعه است.

وی ادامه داد: امروز به برکت وجود نیروهای مسلح آماده و هوشیار نظام اسلامی در اقتدار کامل از دستاوردهای خود دفاع و در مقابل تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن ایستادگی می کند که انتظار می رود به برکت حضور مردم در صحنه این اقتدار و عظمت همچنان ادامه داشته باشد.

امام جمعه سنندج وجود امنیت پایدار را زیرساخت اصلی برای توسعه همه جانبه در سطح جامعه دانست و افزود: بدون وجود امنیت امکان خدمت رسانی مناسب و مطلوب به مردم وجود ندارد و انتظار می رود که همه مسئولان از این فرصت ارزشمند برای خدمت رسانی بهتر به مردم استفاده کنند.

ماموستا مجتهدی ضمن تقدیر از خدمات نیروی انتظامی در حوزه های مختلف گفت: وجود و حضور نیروی انتظامی در صحنه باعث شده است تا افراد مجرم فرصت اذیت و آزاد مردم را نداشته باشند و در کنار این، برخورد همراه با رافت پلیس با مردم نیز یک انتظار جدی است که امید می رود بیش از گذشته به آن توجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیداری اسلامی در جهان اشاره کرد و یادآور شد: در حالی که کشورهای غربی تلاش می کنند بیداری اسلامی در منطقه را به نام خود ثبت کنند که همه چیز گویایی این مهم است که جنبش بیداری اسلامی با الهام از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.

امام جمعه سنندج با اشاره به وعده الهی در خصوص پیروزی اسللام بر کفر در جهان عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که اسلام بر کفر پیروز خواهد شد و بدون شک با ظهور مهدی موعود این وعده الهی محقق و تمامی کشورهای زورگو و مستکبر نیز از بین خواهند رفت و عدالت در سراسر جهان گسترش می یابد.

ماموستا مجتهدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به لزوم مشارکت و حضور هر چه بهتر روحانیان در صحنه های مختلف اجتماع اظهار داشت: روحانیان باید با تجهیز خود به علوم روز حضور بهتری در صحنه داشته باشند و البته در کنار این مهم مسئولان نیز با جدیت و تلاش بیشتر خدمت رسانی بهتری را به این قشر زحمت کش در جامعه داشته باشند.