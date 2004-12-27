انجمن مديريت پروژه ايران تأسيس شد

به گزارش سرويس اقتصادي "مهر" اين انجمن ازدو انجمن تخصصي"علمي، تخصصي مديريت پروژه " و" صنفي مديران پروژه " تشكيل شده است.

كارهاي آغازين تاسيس انجمن مديريت پروژه ايران نخستين بار در زمان وزارت بيژن زنگنه وزير نفت كنوني در وزارت نيرو راه اندازي شد.

تاسيس اين انجمن به علت قوانين اداري وزارت علوم كه تاسيس هر انجمني را به داشتن حداقل 60 درصد عضو هيات علمي در هيات موسسين منوط كرده معلق مانده بود. وزارت علوم نهايتا با مهم برشمردن نقش اين انجمن، بند مربوط به اعضاي هيات علمي را تخفيف ودركناربند مذكور وجود مديران اجرايي با سابقه مفيد و كافي را شرط تاسيس انجمن مديريت پروژه اي ايران دانست كه با اين تصميم تاسيس اين انجمن تسهيل شد.

دانش استاندارد مديريت پروژه يا PMBOK علمي است كه با سعي و كوشش بيش از 30000 نفر از متخصصين اين حوزه در موسسه بين المللي مديريت پروژه آمريكا PMI ، تدوين شده است.