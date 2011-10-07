85 درصد جرائم در کردستان کشف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسن خانی ظهر امروز در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: با توجه به حضور به موقع در صحنه و هوشیاری پلیس بیش از 85 درصد از جرائم در استان کردستان کشف می شود.

وی ادامه داد: هر چند که وضعیت وقوع جرائم در استان کردستان در مقایسه با دیگر نقاط کشور کمتر است ولی علیرغم این وضعیت پلیس هوشیار و آماده در صحنه حاضر است و به همین دلیل میزان کشف جرائم در استان در مقایسه با دیگر نقاط کشور بالاتر است.

فرمانده انتظامی کردستان در ادامه با اشاره به برنامه های ایام هفته ناجا در این استان یادآور شد: یکی از برنامه های اصلی پلیس در سال جاری جلب مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم در راستای نهادینه کردن امنیت پایدار در سطح جامعه است و به همین دلیل تلاش شده است در برنامه های سال جاری از مشارکت و نقش مردم بیش از گذشته بهره برداری شود.

حسن خانی نهادینه کردن امنیت پایدار در سطح جامعه را بدون مشارکت و همراهی مردم امری غیرممکن عنوان کرد و افزود: خوشبختانهه امروز به برکت حضور همه جانبه مردم در صحنه امنیت پایدار در استان کردستان وجود دارد و انتظار می رود که حضور مردم استان در صحنه های مختلف و همراهی با پلیس همچنان ادامه داشته باشد.

وی یکی از برنامه های اصلی پلیس و ناجا در استان کردستان را تلاش برای رعایت قانون و مقررات در حوزه های مختلف به ویژه راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و گفت: به هر میزان که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت شود از آمار تصادفات کاسته و افراد کمتری نیز دچار خسارت های جانی و مالی می شوند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به کاهش آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در سطح کشور و این استان بیان کرد: خوشبختانه اقدامات مختلف پلیس در این حوزه موفقیت آمیز بود و روز به روز از آمار تصادفات و خسارت های جانی و مالی در این بخش کاسته می شود.

وی در پایان از همراهی و همکاری مردم استان کردستان با پلیس تقدیر کرد و افزود: مردم پلیس را همراه خود در تمامی عرصه ها می دانند و این وضعیت باعث شده است تا پلیس نیز به وظاف خود به نحو احسن و شایسته عمل کند.