برگزاری همایش بین المللی "گرامیداشت یاد روز حافظ" در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه در راستای آغاز بکار پانزدهمین همایش بین المللی گرامیداشت یادروز حافظ برنامه ای به عنوان "نقشی از حافظ" در آرامگاه خواجه اهل راز برگزار شد که در این برنامه حدود 150 نفر از علاقمندان و هنرمندان فارس در بخش های نقاشی، خطاطی و دیگر هنرها برداشت های خود از حافظ را ارایه کردند.

در حاشیه این برنامه دبیر علمی همایش در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور اساتید بزرگ کشور هند در برنامه های علمی این همایش گفت: به بهانه یک صد و پنجاهمین سالگرد "تابور فیلسوف بزرگ هندی" تصمیم گرفته شد که تاثیر حافظ بر ادبیات و هنر شبه قاره هند مورد بررسی قرار گیرد.

کاوس حسن لی ادامه داد: یکی از دلایلی که باعث شد بحث اختصاصی برای این همایش در نظر گرفته شود این است که همیشه با عنوان نام حافظ هرکس جنبه عمومی بحث را مورد توجه قرار می دهد ولی زمانیکه موضوعی خاص مطرح شود نظرات به طور تخصصی ارایه می شود.

وی در خصوص میهمانان حاضر در بخش علمی همایش، تصریح کرد: استاید بزرگ شبه قاره هندوستان از جمله "دکتر علی اشرف خان، محمود عالم، آذردخت صفری" و... در این همایش حضور خواهند داشت.

همایش بین المللی بزرگداشت یادروز حافظ از امروز تا 20 مهر ماه در شیراز با محوریت بنیاد فارس شناسی و با همکاری استانداری فارس، سفارت هند در ایران، شورای گسترش زبان فارسی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان، شهرداری شیراز، حوزه هنری فارس، فرمانداری شیراز، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، قطب علمی "پژوهش های فرهنگی و ادبی فارس" دانشگاه شیراز، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و مرکز حافظ شناسی برگزار می شود.