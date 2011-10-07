160 نقطه حساس شهر اصفهان نگهبان محله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کدخدایی پیش از ظهر جمعه، در همایش نگهبان محله در جمع روسا و مدیران عامل و نگهبانان محلات با بیان اینکه امر حفاظت از محلات و مناطق شهر یک کار تخصصی است، اظهار داشت: عدم توجه مسئولان به این امر سبب کوتاهی و در نتیجه عواقب آن متوجه نیروی انتظامی و نیز دادگاهها میشود.
وی خواستار اجرای طرح نظارت و بررسی بر شرکتهای خدماتی در جلسه شورای تأمین استان شد.
نماینده شرکتهای خدماتی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: فعالیت چنین شرکتهایی سبب سلب اعتماد مردم به واسطه عدم تخصص این شرکتها شده که نتیجه آن به طور قطع متوجه پلیس میشود.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم نقش بسیار زیادی در حفاظت از محلات دارد، اظهار داشت: نظم و امنیت بزرگترین انتظاری است که مردم از پلیس مردم دارند و در این راستا شرکتهای خدماتی به دور از امکانات دولتی هم دوش پلیس توانسته اند، این امر را محقق کند.
کدخدایی با بیان اینکه جرقه اصلی این کار در برای نخستین بار در خمینی شهر اصفهان و در سال 83 زده شد، افزود: نیروهای خدوم این نهاد انتظامی بیش از 25 سال به صورت شبانه روزی در این امر خدمت کرده اند و هماکنون در سمت پلیس محلات در بخش پشیگیری زیر لوای نیروی انتظامی مشغول به کار هستند.
وی تصریح کرد: یک هزار و 500 نفر از این افراد در سطح شهر اصفهان و برخی شهرستانهای تابع زیر نظر نیروی انتظامی قرار دارند که برای آنها گواهینامه آموزشی ناجا صادر شده است.
نماینده شرکتهای خدماتی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا 91 قرار داد بسته شده که 72 مورد تمدید قرارداد و 91 قرارداد خدماتی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: یک هزار و 500 نفر از نیروهای شرکتهای نگهبان محلات در 160 نقطه حساس شهر اصفهان نگهبانی میدهند.
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