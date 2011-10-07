به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی در جمع طلاب مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا(س) اردکان در سخنانی با اشاره به تاثیرگذاری حوزه‌های علمیه خواهران بر جامعه تصریح کرد: حوزه‌های علمیه خواهران کانون‌های هدایت هستند و می‌توانند در دانشگاه‌ها، عرصه پژوهش، عرصه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و ... نقش آفرینی کنند.



وی پاسخ به شبهات را وظیفه حوزه‌های علمیه دانست و اظهار داشت: امروز که با بمباران شبهه ها از طریق رسانه ها مواجه هستیم باید از تهدید رسانه ها به عنوان فرصت استفاده ببریم.



مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به درخشش بانوان طلبه در عرصه پژوهش در سال های اخیر اظهار داشت: این موضوع نشان می دهد ما هر اندازه در مورد بانوان طلبه سرمایه گذاری کنیم می توانیم پاسخ سرمایه گذاری خود را دریافت کنیم.



وی خطاب به خواهران طلبه تصریح کرد: برای ورود به عرصه های مختلف فعال شوید تا بتوانید در عرصه های نوین مانند اینترنت و امثال آن به حفظ دین خدا کمک کنید.



در این دیدار همچنین حجت الاسلام سید محمد حسینی، امام جمعه اردکان با اشاره به اینکه هم اکنون 120 طلبه در مدرسه علمیه فاطمه زهرا(س) مشغول به تحصیل هستند و 120 طلبه نیز از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند، گفت: در حال حاضر همکاری مناسبی میان این مدرسه علمیه و فارغ التحصیلان آن با آموزش و پرورش وجود دارد.



لزوم مقابله با انحرافات در مهدوی



حجت الاسلام جمشیدی در جمع طلاب مدرسه علمیه خواهران احمدآباد ارکان نیز با اشاره به لزوم روشن گری از سوی بانوان طلبه و حوزه‌های علمیه در برابر کسانی که در موضوع مهدویت ادعاهای دروغین دارند، اظهار داشت: ما به عنوان سربازان امام زمان باید در برابر کسانی که می خواهند در باب مهدویت دکان داری کنند روشن گری کنیم.



وی با اشاره به اینکه بانوان طلبه هم در شادی و هم در غم زندگی خود را بر اساس موازین اسلامی تنظیم می کنند، تصریح کرد: بانوان طلبه به جامعه نشان می دهند که می توان تحصیل کرده و فهمیده بود و در عین حال به موازین اسلامی پایبند بود.



مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به اینکه تربیت یافتگان حوزه های علمیه خواهران می توانند منطقه ای را متحول می کنند، تصریح کرد: امروز بسیاری از تربیت یافتگان حوزه های علمیه خواهران در هند ده ها حوزه علمیه بانوان دایر کرده اند و به تبلیغ و ترویج معارف حقه شیعه می پردازند.



وی با بیان اینکه پایان طلبگی معنا ندارد اضافه کرد: علم الهی وجود انسان را سعه می دهد و از انسان جدا نمی شود مگر آنکه انسان خود به آن پشت کند.