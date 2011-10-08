خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ وادب: علی زارعی نجفدری دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در نشست تحلیلی مهر در رابطه با اهداف و چشم‌اندازهای برگزاری اجلاس دوم که در مهر برگزار شد، ضمن تشریح روند اجرایی اجلاس دوم اهداف کلان اجلاس ازبرگزاری خود را درآبان‌ماه سال جاری تشریح کرد. بخش سوم این گفتگو در ادامه از نگاه شما می‌‌گذرد:

به عنوان نگاهی به برنامه‌ریزی انجام شده برای اجلاس دوم ناشران جهان اسلام، امسال چه تعداد میهمان در اجلاس حضور دارند و از حیث برگزاری چه تفاوت‌هایی را در اجلاس نسبت به سال گذشته شاهد خواهیم بود؟

تقی پور: بلافاصله پس از اجلاس اول، دبیرخانه فعالیت خود را ادامه داد و ساختارلازم برای برگزای اجلاس دوم را بازتعریف و طراحی کرد. در این راه پنج کمیته تخصصی شکل گرفت که هر کدام براساس وظایفی شروع به کار کنند که البته در رأس آنها شواری سیاستگذاری و دبیرکل قرار دارند.

بر اساس برنامه‌ریزی ما، تاریخ‌های 21 و 22 آبان‌ماه به عنوان زمان برگزاری اجلاس دوم در نظر گرفته شده است که امسال در مرکزهمایش‌های بین‌المللی صدا وسیما برگزار خواهد شد.

تا امروز حضور 80 ناشراز 40 کشور در اجلاس نهایی شده است که این خود نشان دهنده یک رشد قابل توجه نسبت به شرکت‌کنندگان سال گذشته است و پیش‌بینی ما این است که این تعداد به تعداد 45 کشور نیز برسد.

نشست‌های تخصصی امسال نیز در قالب همان پنج محور سال گذشته شکل می‌گیرد که به اعتقاد شورای سیاستگذاری تداوم بررسی این موضوعات لازم بوده است.

ناشران داخلی برای شرکت در اجلاس دوم از طریق پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه می‌توانند اقدام کنند که این فرصت هنوز هم برای آنها باقی است.

ملاک حضور ناشران داخلی در اجلاس چیست؟

ملاک مد نظر ما، انتشار حداقل 20 کتاب از سوی ناشر در طول حیات آن است که از حیث موضوعی هم محدودیتی ندارد. برای ناشران خارجی هم کارگروهی برای شناسایی آنها وجود داشته است که این موضوع، کیفیت حضور آنها را بالا برده است.

امسال و از بدو ثبت‌نام، نوع و نحوه حضور ناشران در نشست‌های تخصصی اجلاس پیش‌بینی شده است وهر ناشر از پیش مشخص می‌کند که تمایل به شرکت در کدام نشست را دارد.

اما مهم‌ترین موضوع اجلاس دوم بررسی اساسنامه پیشنهادی است و تشکیل دبیرخانه دائمی که باید در اجلاس دوم درباره آن به نتیجه قطعی برسیم.

درباره محل دبیرخانه چه تصمیمی دارید؟

الان ساختمان موقتی برای دبیرخانه به همت دکتر زارعی فراهم شده است و امیدواریم در اجلاس دوم در رابطه به محل آن به نتیجه قطعی برسیم، اما این موضوع قطعی شده است که ساختمان دبیرخانه دائمی به طور قطع در ایران خواهد بود.

ایران در بسیاری از موضوعات مختلف تلاش دارد علی‌رغم محدودیت‌های به وجود آمده به عضویت مجامع بین‌المللی دربیاید، اما اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام این امکان را برای ما پدیدآورده است که با ابتکار عمل خودمان یک نهاد بین‌المللی را در درون کشورمان پدید آوریم و این بسیار حائز اهمیت است.

جهان اسلام در یک سال گذشته از حیث موضوعات فکری و سیاسی و اجتماعی دچار تحولات و تغییرات زیادی شده است. این تحولات تا چه اندازه در اجلاس دوم ناشران جهان اسلام منشاء تاثیرگذاری بوده است و چه برنامه‌ای برای انعکاس آن در نظر دارید؟

زارعی: شکی نیست که خیزش‌های منطقه‌، بارقه‌ امیدی است برای همه مسلمانان در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه نشر. مستحضرید که هر پدیده‌ای حوزه‌ای دارد و حوزه نشر هم دانش است. دانش بالطبع زمانی می‌تواند گسترش پیدا کند که نشر فعال و پویا باشد. انقلاب‌های منطقه نیز یقیناً فضا را برای گسترش حوزه نشر بازتر می‌کند و در این فضا مسئولیت ناشران هم بالاتر می‌رود. رسالت اجلاس هم در این راستا سنگین‌تر است.

در اجلاس امسال از تمام این کشورها ناشران و نمایندگانی وجود خواهند داشت. هم از مصر، هم از یمن و هم از سایر کشورهای منطقه که دچار انقلاب‌ شده‌اند و موضوعاتی در این رابطه نیز در اجلاس به بحث گذاشته خواهد شد، اما نکته مهم این است که اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام بر پایه این حرکت‌ها شکل نگرفته است. اجلاس یک حرکت حرفه‌ای تخصصی است. این خیزش‌ها در جهت پیشبرد اهداف آن می‌تواند مهم باشد که ما هم به تناسب، به آن پرداخته‌ایم.

هزینه شرکت در اجلاس چگونه تامین می‌شود؟

زارعی: معمولاً در این نوع از اجلاس‌ها تا چهار پنج اجلاس اول هزینه را خود برگزارکنندگان می‌پ‍ردازند. ما در اجلاس اول و دوم هزینه دو ناشر از هر کشور را می‌پردازیم و بیش از آن بر عهده خود ناشران است.

این دو ناشر را شما انتخاب می‌کنید؟

زارعی: من از کلمه انتخاب استفاده نمی‌کنم. موضوع ما اولویت‌بندی است. یعنی بررسی اینکه ناشران معرفی شده دارای چه اولویتی از حیث حرفه‌ای هستند و از این راستا ما دست به انتخاب می‌زنیم.

شما به طور کلی در آستانه اجلاس دوم، برآوردی از خواسته‌های ناشران حاضر در اجلاس اول در طول یک سال گذشته دارید؟

زارعی: بله. موضوعاتی از قیبل ایجاد امکان آشنایی و نیز ایجاد امکان ترجمه اثر و نیز تبادل کتاب برای انتشار از سوی همه ناشران به دفعات مکرر مطرح شده است، اما ما بنا نداریم که به این حوزه‌ها وارد شویم. این موضوعات جزیی در این مقطع فعلی که در حال شکل دادن به اتحادیه هستیم ما را از کلیت ماجرا دور می‌کند.

شاید ما الان بتوانیم کتابی را مشترکاً با ناشران کشورهای مختلف منتشر کنیم، اما این وقت و هزینه‌بر است. ما الان به دنبال ایجاد مکانیزیمی در رابطه با این موضوع هستیم که با طراحی آن ناشران بتوانند در یک فرآیند مشخص به این مهم دسترسی پیدا کنند.

موضوع برپایی نمایشگاهی از آثار ناشران شرکت کننده در اجلاس هم پیشنهادی بود که سال گذشته از سوی شرکت‌کنندگان زیاد شنیده می‌شد. آیا امسال برنامه‌ای برای راه‌اندازی آن وجود ندارد؟

این موضوع البته پیشنهاد خوبی است. ما از همان زمانی که در تدارک برگزاری اجلاس اول بودیم با این پیشنهاد روبرو بودیم و از جاهای مختلف این پیشنهاد مطرح شده بود و اقداماتی هم در این جهت شد، اما واقعیت این است که در برخی موارد کارهای جنبی فعالیت‌ها و اهداف اصلی را تحت شعاع قرار می‌دهد. نمایش چند کتاب از چند ناشر در زمره اهداف کلان ما نیست، اما بعد از تشکیل اتحادیه و بعد ازاینکه اجلاس جای خود را پیدا کرد، مطمئنا در یکی از اجلاس‌ها نمایشگاهی با این هدف برگزار خواهد شد.

جدای از این ما هر ساله نمایشگاه بین‌المللی کتاب را داریم که بسیاری از ناشران مسلمان در آن حاضرند. در مقطع فعلی خیلی نیازی در این رابطه احساس نمی‌شود.

پایان

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گفتگو از: حمید نورشمسی