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۱۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

علمداری در نشست خبری:

اصلاح طلبان معتقد به ولایت فقیه می توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند

اصلاح طلبان معتقد به ولایت فقیه می توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: تنها اصلاح طلبانی می توانند در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند که دارای مواضع معتدل و معتقد به ولایت فقیه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت علمداری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ظهر امروز در نشست خبری تشکیل های دانشجویی که با موضوع بررسی عملکرد مجلس هشتم در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد، با بیان اینکه زاویه دید نمایندگان به مسائل از مهمترین مشکلات مجلس هشتم است گفت: این نگاه ابزاری نسبت به جایگاه مجلس همواره در مجلس دیده می شود که نقطه اوج آن در موضوع طرح نظارت بر نمایندگان قابل مشاهده بود.

علمداری با بیان اینکه طرح نظارت بر نمایندگان باید نگاه نمایندگان به موضوعات را تغییر دهد، گفت: اگر این طرح انگیزه ها را تغییر ندهد نشان می دهد عزم مجلس در اصلاح امور راسخ نیست.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: دین محوری و نگاه اسلامی باید در ساختار مجلس لحاظ شود.

وی همچنین در خصوص موضع اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در خصوص برگزاری انتخابات مجلس نهم گفت: معیار اصلی تایید صلاحیت ها شورای نگهبان است اما ما معتقدیم کاندیداهای انتخاباتی در میان اصولگرایان باید نسبت به جریان فتنه و انحرافی موضع گیری قاطع داشته باشند تا مردم نسبت به آنها تصمیم بگیرند.

علمداری در پایان سخنان خود در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات تاکید کرد: تنها اصلاح طلبانی می توانند در انتخابات شرکت کنند که دارای دیدگاه های معتدل و معتقد به ولایت فقیه باشند.

کد مطلب 1426535

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