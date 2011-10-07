طرح جامع شهرها نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی چمران ظهر جمعه در نهمین نشست مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور با بیان اینکه از جمله تصمیماتی که در سالهای اخیر برنامهریزیهای شهرداریهای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانهها بوده است، اظهار داشت: با اجرای هدفمندی یارانهها از درآمدهای شهرداریها کاسته نشد اما هزینههای آنها در مقایسه با گذشته را افزایش داد.
وی بیان داشت: کلیات برنامههای پنج ساله و چشمانداز 20 ساله از جمله برنامههایی است که شورای شهر تهران برای تدوین برنامههای خود آنها را معیار و ملاک تدوین قرار داده است.
رئیس شورایعالی استانها با بیان اینکه در شورای عالی کشور دستورالعمل برای تمامی شهرهای کشور ارسال شده است که بر اساس آن هم چشمانداز و هم برنامه پنج ساله کشور مد نظر برنامهریزی قرار گیرد، گفت: با وجود اینکه این نوع برنامهریزی دارای مزیتهایی برای مدیریت شهری است اما مشکلاتی را به دنبال دارد.
وی گفت: بر اساس برنامههای پنج ساله که برای شهرداری تهران تدوین و به تصویب رسیده، سعی شده است تا برنامههای سالانه نیز تنظیم شود.
چمران افزود: طرح جامع پس از 15 سال هنوز برنامهای خشک به نظر میرسد که برخی از اهداف آن اجرا شدنی نیست.
وی ادامه داد: در مورد تغییر برخی از برنامههای طرح جامع با شورای عالی شهرسازی رایزنیهایی انجام شده است تا از این حالت انعطافناپذیری خارج شود.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: طرحها تحت نظر 15 متخصص شهرسازی بررسی میشود تا براساس برنامه بودجهبندی در شوراها تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع هر پنج سال یکبار نیاز به بازنگری دارد، گفت: شورای برنامهریزی متشکل از وزیر راه وشهرسازی و رئیس شورای شهر تهران در این شهر برگزار شد تا در موارد مرتبط با طرح جامع رایزنیهای لازم صورت گیرد.
چمران اظهار داشت: شهرداریها و شوراها یکی از همکاران خوب دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها بودهاند، به گونهای که مدیریت شهری ضررهایی را متقبل شده تا این قانون اجرایی شود.
رئیس شورای عالی استانها و رئیس شورای شهر تهران با اشاره به خشکی زایندهرود و ناخوشی دل مردم اصفهان از این بابت، افزود: امیدوار باشیم با بارش و نزول برکات آسمانی این رکود و ناخوشی دل مردم اصفهان برطرف شود.
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