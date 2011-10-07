به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مردمی با اهالی منطقه چهار که در مسجد امام حسین‌(ع) بلوار امین برگزار شد با بیان اینکه پروژه‌های عظیم شهری متعدی در شهر قم در حال اجرا است، گفت: با تلاش مستمر متولیان امور شهری و با حمایت‌های بی‌دریغ مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی،‌ گام‌های بزرگی در شهر قم برداشته شده است که نوید آینده‌ای درخشان برای این شهر فراملی است.



وی از حمایت کامل شهرداری قم از سرمایه گذاران جهت تسریع در اجرای پروژه‌های عظیم عمرانی شهر قم خبر داد و افزود: امروز تحولات رخ داده در شهر قم، زیربنائی و اساسی است و در دهه آینده قطعاً این شهر با اجرای سریع پروژه‌ها به یکی از شهرهای زیبا از نظر معماری و بهداشت شهری و منظر شهری تبدیل خواهد شد.



تبدیل قم به آرمان شهر شیعی



شهردار قم در ادامه اظهار داشت: با سفر مقام معظم رهبری در سال گذشته به قم و با تخصیص بودجه‌های مازاد بر بودجه استانی از سوی معظم له به شهر کریمه اهل بیت‌(س)،‌ سرعت اجرای پروژه‌های شهری شتاب بیشتری گرفته است و امیدواریم بتوانیم این شهر مقدس را به آرمان شهر شیعی تبدیل نماییم. ‌



وی افزود: شهر قم مشکلات فراوانی دارد و در بسیاری از موارد گام‌های خدمت رسانی زیادی برداشته شده ولی این کافی نیست و این خدمات باید هر روز بیشتر از گذشته شود.



دلبری با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ وظیفه جزء وظایف اصلی شهرداری‌ها است افزود: عمران و آبادانی شهر بدون حمایت و توجه مردم و مسئولان امکان پذیر نیست و باید خدمات به مردم را شبانه روزی نمائیم تا از دیگر کلان شهر‌ها عقب نمانیم.



وی با اظهار اینکه شهرداری به تنهایی توان بار سنگین مدیریت شهری را ندارد بر تعامل و همکاری بیشتر شهروندان با شهرداری تاکید کرد و گفت: ساختن شهری زیبا و با نشاط تنها وظیفه شهرداری نیست بلکه مردم باید متولیان امور شهری را یاری نمایند تا بتوانیم به کمک هم این شهر را به ‌ام القرای جهان اسلام تبدیل نماییم.



تکریم ارباب رجوع با جدیت باید در شهرداری پیگیری شود



شهردار قم خدمت به مردم را عبادت و افتخار بزرگ عنوان کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع به جد باید در شهرداری پیگیری شود و با ‌‌نهایت احترام کارهای مردم را پیگیری و به سرانجام برسانیم.



وی در ادامه گفت: در الگوی شهری، قم باید به یک الگوی شهری نمونه در جهان اسلام تبدیل شود و این امر بدون حمایت و مشارکت شهروندان محقق نخواهد شد.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام سجادی امام جماعت مسجد امام حسین‌(ع)، ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی شهرداری قم در خدمت رسانی به زائران و مجاوران بارگاه کریمه اهل بیت(س)، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های شهری و بهبود عبور و مرور شهری شد.



شایان ذکر است که در پایان این مراسم شهردار قم ضمن افتتاح ساختمان بسیج مسجد امام حسین(ع)، ‌ از پنج خانواده شهید‌ منطقه چهار قم تجلیل و تکریم به عمل آورد.

