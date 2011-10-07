آتش سوزی در یک مرکز درمانی در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رخداد این حادثه ساعت 15:52 دقیقه عصر دیروز توسط عده ای از کارکنان بیمارستان به سامانه 125 اطلاع رسانی شد که بلا فاصله آتش نشانان ایستگاه های 64 و 88 به سمت محل حادثه در کوی ولنجک اعزام شدند.

علی امینی معاون منطقه سه عملیات که در محل حضور داشت در این باره گفت: قسمت آموزش بالینی بیمارستان در طبقه چهارم یکی از ساختمان های این بیمارستان به علت اتصالی در تابلو برق دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: چون محل شروع آتش سوزی در مجاورت شیروانی ساختمان قرار داشت و درصورت سرایت آتش به آن، علاوه برگسترده شدن آتش سوزی، خسارت سنگینی هم برجای می گذاشت بنابراین آتش نشانان بی درنگ به مقابله با آن پرداختند تا از توسعه شعله های آتش به اطراف جلوگیری کنند.

امینی درمورد چگونگی عملیات مهار آتش گفت: آتش نشانان پس از قطع برق و گاز ساختمان، به سرعت با بستن دستگاه تنفسی، خود را به کانون آتش رسانده و بوسیله چندین رشته لوله آبرسانی از جهات مختلف اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

وی هم چنین اظهار داشت: خوشبختانه آتش نشانان با حضور به موقع و سرعت عمل خود از سرایت شعله های آتش به دیگر نقاط ساختمان و همچنین آسیب دیدگی افراد حاضر در ساختمان جلوگیری کردند.

معاون عملیات منطقه 3 آتش نشانی خاطر نشان کرد: درجریان این حادثه خوشبختانه به هیچ کس آسیب جانی نرسید و کارشناسان در حال بررسی بیشتر این حادثه هستند.