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۱۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

فرهنگ ازدواج آسان در جامعه نهادینه شود

فرهنگ ازدواج آسان در جامعه نهادینه شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیرجند بر توجه بیش از پیش به ازدواج جوانان تاکید کرد و گفت: امروز باید فرهنگ ازدواج آسان در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نمازجمعه این هفته بیرجند، با اشاره به اهمیت ازدواج در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه، اظهار داشت: در این راستا مسئولین جهت کاهش آسیب ها و مشکلات موجود در جامعه باید موانع ازدواج جوانان را مرتفع کنند.

وی بابیان اینکه در صدر اسلام مشکلی در راستای ازدواج مطرح نبوده است، افزود: بسیاری از مشکلاتی که امروز بر سر راه ازدواج جوانان است، مربوط به اسلام نبوده و به مرور زمان ایجاد شده است.　

حجت الاسلام رضایی بیرجندی بابیان اینکه باید محیط جامعه مدیریت شود تا به تربیت اخلاقی از منظر قرآن برسیم، عنوان کرد: یکی از مسایل ازدواج است که باید تسهیل و ترویج داده شود.

وی بابیان اینکه درصد بسیاری از آمار طلاق مربوط به بی توجهی یک زوج به خواسته های زوج دیگر است، بیان داشت: در این راستا باید آموزش های مهارت های زندگی در خانواده ها مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی در ادامه با اشاره به مسئله اختلاس بانکی اخیر و فرمان مقام معظم رهبری در 10سال گذشته مبنی برمبارزه با فساد اقتصادی، اظهار داشت: اگر امروز دستان ناپاک به بدنه نظام رسوخ کردند نشات گرفته از بی توجهی به فرمایشات پیشگیرانه مقام معظم رهبری است.

امام جمعه بیرجند در پایان با بیان اینکه ازمسئولان و دولتمردان می خواهیم متخلفان و مفسدان اقتصادی را به اشد مجازات برسانند، تاکید کرد: امروز مسئولان به جای مسائل حاشیه ای که گاهی اوقات دامن می زنند به مسائل اساسی توجه کنند.

کد مطلب 1426566

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