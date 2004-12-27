دامنه پژوهش هايي كه در ايران در زمينه نازايي و جنين مي توان انجام داد از بسياري كشورهاي پيشرفته مترقي تر است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر ملك افضلي افزود: در ايران براي سلامت خانواده سياست هايي اتخاذ كرده ايم كه اين سياست ها در راستاي عدالت اجتماعي و مبتني بر پايه هاي علمي بوده است. البته دليل اينكه رگه هاي عدالت اجتماعي و حقايق علمي را در اين سياست ها مي بينيم، به اعتقادات عظيم و جامع ما در اسلام برمي گردد.

وي بحث سلامت خانواده را يكي از استراتژي هاي اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواند و تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران سرمايه هاي بزرگي براي توسعه شبكه بهداشت و درمان در مناطق عشايري، روستايي و شهري محروم هزينه كرده است و امروز شاهد هستيم كه حتي در دورترين مناطق ايران نيز خدمات بهداشت و درمان به بهترين نحو ارائه مي شود.

معاون پژوهش، تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خاطر نشان ساخت: كاهش قابل توجه مرگ و مير مادران به دليل عوارض بارداري و كاهش رشد جمعيت از 2/3 درصد به 2/1 درصد از نتايج سياست هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است كه در دوران بعد از انقلاب به كار گرفته است.

وي يادآور شد: دامنه پژوهش هايي كه در كشور مي توانيم در زمينه مسائلي چون نازايي، جنين و ... انجام دهيم بسيار مترقي است كه حتي در بسياري از پيشرفته ترين كشورها نيز چنين حالتي ديده نمي شود. ما به راحتي مي توانيم بهترين درس هاي سلامت خانواده و بهداشت خانواده را به جهانيان عرضه كنيم.