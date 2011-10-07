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۱۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

احمدی:

بیداری امروز خاورمیانه طنین صدای انقلاب اسلامی ایران است

بیداری امروز خاورمیانه طنین صدای انقلاب اسلامی ایران است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان بیداری امروز خاورمیانه، اروپا و آمریکا بر علیه استکبار را به برکت انقلاب اسلامی دانست و گفت: همه اینها صدای انقلاب اسلامی ایران است که در جهان، طنین‌انداز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر جمعه در همایش نقش هنر در جهاد اقتصادی  با ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به نقش شهدا در پیروزی آن افزود: انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس باعث موج بیداری در منطقه   شده است.

وی ادامه داد: بزرگان کشورهای اسلامی با الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران قیام کردند و در مقابل استکبار جهانی ایستاده اند.

احمدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی پا را فراتر از مرزهای خاورمیانه گذاشته است، افزود: انقلاب اسلامی در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز رسوخ کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان یادآور شد: امروزه تعداد مسلمانان و مساجد در آمریکا روبه افزایش است که این امر بیانگر بیداری اسلامی در آن منطقه است.

احمدی نقش شهدا و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس را در قیام کشورهای منطقه مهم دانست و ابراز داشت: همه ما باید راه و آرمان های شهدا و ایثارگران را زنده نگه داریم و در رسیدن به اهداف آنان تلاش کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به نام گذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی همه باید در تحقق این شعار تلاش کنند.

کد مطلب 1426570

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