بیداری امروز خاورمیانه طنین صدای انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر جمعه در همایش نقش هنر در جهاد اقتصادی با ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به نقش شهدا در پیروزی آن افزود: انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس باعث موج بیداری در منطقه شده است.



وی ادامه داد: بزرگان کشورهای اسلامی با الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران قیام کردند و در مقابل استکبار جهانی ایستاده اند.

احمدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی پا را فراتر از مرزهای خاورمیانه گذاشته است، افزود: انقلاب اسلامی در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز رسوخ کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان یادآور شد: امروزه تعداد مسلمانان و مساجد در آمریکا روبه افزایش است که این امر بیانگر بیداری اسلامی در آن منطقه است.

احمدی نقش شهدا و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس را در قیام کشورهای منطقه مهم دانست و ابراز داشت: همه ما باید راه و آرمان های شهدا و ایثارگران را زنده نگه داریم و در رسیدن به اهداف آنان تلاش کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به نام گذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی همه باید در تحقق این شعار تلاش کنند.