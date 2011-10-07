بیداری اسلامی بساط حکومت ننگین غربی ها را بر می چیند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های این هفته نماز جمعه قم، با اشاره به تحولات منطقه و جنایت های دیکتاتورها در یمن و بحرین، اظهار داشت: جنایت های زیادی بعد از بازگشت علی عبدالله صالح به یمن در این کشور اتفاق افتاده است و در بحرین نیز بیدادگاه هایی تشکیل شده و پزشکان و زنان انقلابی محکوم می شود.

وی ادامه داد: این پرسش را از وجدان بشریت مطرح می کنیم که چرا سکوت کرده اید؟ آمریکا و انگلیس که دم از حقوق بشر ملت ها می زنند و می گویند ما به افغانستان و عراق آمده ایم تا حقوق مردم این کشورها را به آنها برگردانیم دیگر حنای آنها برای ملت های جهان و ملت ما رنگی ندارد.

امام جمعه قم تاکید کرد: ما در خود انگلیس و آمریکا شاهدیم که چگونه با مردمشان برخورد می کنند. پلیس آمریکا خشن ترین رفتار را علیه مردم این کشور اعمال می کند.

حسینی بوشهری خطاب به سران کشورهای آمریکا و انگلیس تصریح کرد: شما که توان درخواست های مردم خودتان را ندارید می خواهید مبشر صلح در جهان باشید. مردم شما را می شناسند و ما در انتظار روزی می نشینیم که به تعبیر مقام معظم رهبری موج عظیم بیداری در قلب آمریکا و اروپا نفوذ کند و مردم را علیه شما بشوراند و بساط ننگین حکومت شما را برچیند.

امسال شاهد تجلی بعد بین المللی حج هستیم

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه این روزها زائران کم کم در حال آماده شدن برای سفر معنوی حج هستند تصریح کرد: حج دارای ابعاد فردی، اجتماعی و بین المللی است و امسال در ایام حج تجلی بعد بین المللی این سفر معنوی را شاهد خواهیم بود.

عضو جامعه مدرسین تاکید کرد: مردم مصر، تونس و کشورهایی که موج بیداری در آنجا رخ داده انتظار دارند زائران ایرانی تجربه 32 ساله خودشان را به مردم این کشورها انتقال دهند.

وی با ذکر توصیه هایی به دست اندرکاران و زائران حج تصریح کرد: امیدوارم زائران ایرانی در رفتار و ادب اسلامی از همه زائران کشورهای اسلامی جلوتر و مایه آبروی اسلام و انقلاب باشند.

نیروی انتظامی مورد حمایت مردم است

امام جمعه قم با اشاره به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی از تلاش و کوشش نیروی انتظامی در برقراری امنیت و آسایش مردم تقدیر کرد و گفت: نیروی انتظامی حافظ امنیت، آسایش و آرامش مردم است. اینها در عرصه عمل اگر به این رسالت به خوبی عمل کنند مانند مجاهدان در عرصه جنگ و کارزارند.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی باید هم مظهر اقتدار و هم مظهر رافت باشد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه ما نیاز به نیروی انتظامی داریم که در همه عرصه ها به زیبایی جلوه گری کند، تاکید کرد: امروز نیروی انتظامی در منطقه به خاطر مقابله با توطئه های استکبار مانند مواد مخدر، سست کردن بنیان های اخلاقی جامعه بیشترین تلاش را داشته و شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

امام جمعه قم با تاکید بر لزوم توجه به ایمان، دانش و تجربه در نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی باید خودش را در همه جهات تقویت کند و نیروی انتظامی در خدمت مردم مورد حمایت مردم است.

کودکان در معرض انواع آسیب ها هستند

وی با اشاره به فرا رسیدن 15 مهر، روز جهانی کودک تصریح کرد: سازمان های بین المللی برنامه های عریض و طویلی با عنوان دفاع از حقوق کودک تعریف کرده اند. ولی متاسفانه شاهدیم که کودکان در معرض انواع و اقسام آسیب ها قرار دارند و هر روز تعداد زیادی از آنها از بین می روند.

وی با اشاره به توجه اسلام و پیشوایان ما به حقوق کودکان تصریح کرد: رسول گرامی اسلام در رابطه با فرزند و کودک می فرماید هر درختی میوه ای دارد و میوه دل فرزندان آدمی است.

امام جمعه قم راه سعادت فرزندان را در فراگیری علوم اهل بیت دانست و افزود: اگر فرزندان ما تربیت شده مکتب اهل بیت باشند راه انحراف را در پیش نخواهند گرفت.

رای گیری می تواند پیروزی مردم فلسطین را تضمین کند

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با حضور شخصیت های سیاسی و جهادی و مسئولان پارلمانی کشورهای مختلف در تهران اشاره کرد و افزود: آنچه بر اهمیت این اجلاس افزوده بود سخنان حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در این اجلاس دو نکته کلیدی را مورد اشاره قرار دادند که یکی از آنها این است که ملت های مسلمان آزادی همه سرزمین فلسطین را دنبال می کنند نه بخشی از آن را.

وی افزود: دومین نکته ای که مقام معظم رهبری به آن تاکید کردند این بود که رسیدن به این هدف نه از طریق جنگ های کلاسیک ارتش های اسلامی، به دریا ریختن یهودیان، بیانیه های ملال آور سازمان ملل است بلکه یک راه بیشتر ندارد و آن پرسش از خود مردم فلسطین است و اگر هر فلسطینی یک رای بدهد این مسئله می تواند پیروزی آنها را تضمین کند.

امام جمعه قم همچنین فرا رسیدن میلاد پربرکت امام رضا (ع) را تبریک گفت و افزود: امسال حال و هوای رضوی در 22 استان کشور تجلی یافت و مردم عطر مطهر رضوی را استشمام می کردند.