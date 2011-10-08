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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۴

عطشانی در گفتگو با مهر:

پیشنهاد ساخت یک فیلم سینمایی با بلژیک/دو تله فیلم می‌سازم

پیشنهاد ساخت یک فیلم سینمایی با بلژیک/دو تله فیلم می‌سازم

علی عطشانی از ساخت دو فیلم تلویزیونی و پیشنهاد یک فیلم سینمایی با کشور بلژیک خبر داد.

علی عطشانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرارداد دو تله فیلم با عناوین "نقطه آغاز" و "صبح روز دیگر" را با تلویزیون دارم. "نقطه آغاز" کاری درباره اختلاف سنت و مدرنیته است و "صبح روز دیگر" در فضای فیلم ویدئویی قبلی من "پوست موز" ساخته خواهد شد.

وی افزود: همچنین مشغول آماده‌سازی مقدمات یک فیلم سینمایی هستم و هم اکنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد. ترجیح می‌دهم درباره عنوان و موضوع آن در آینده صحبت کنم، اما قطعا با فضای کارهای قبلی من متفاوت است.

این کارگردان ادامه داد:همچنین پیشنهاد ساخت یک فیلم سینمایی از ایران با بلژیک با عنوان موقت "مطرب" را دارم که هم اکنون فیلمنامه آن را امیر علی محسنین می‌نویسد. زمان تولید آن به زودی مشخص می‌شود.

این کارگردان سینما هم اکنون فیلم تلویزیونی "گنگ خواب دیده" را در مراحل فنی دارد و همچنین از وی به زودی فیلم سینمایی "در امتداد شهر" با عنوان قبلی "شش نفر زیر باران" اکران عمومی خواهد شد. آخرین ساخته سینمایی وی در جشنواره فجر سال گذشته به نمایش در آمد که در آن محمدرضا گلزار، آنا نعمتی، نیکی کریمی، امیر حسین آرمان، آتیلا پسیانی، سازا خوئینی ها و... بازی می‌کنند.

کد مطلب 1426598

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