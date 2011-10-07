54 باند توزیع مواد مخدر در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه ساری افزود: بیش از 787 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این مدت کشف و ضبط شد و 54 باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و متلاشی شدند.

وی از کاهش 46 درصدی تصادفات درون‌شهری در ششماهه نخست سالجاری خبر داد و گفت: در این مدت در تصادفات منجربه فوت 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشتیم.

مسکنی با اشاره به کاهش 26 درصدی تصادفات برون‌ شهری اضافه کرد: در 34 درصد تصادفات یک طرف راکبان موتور سیکلت بوده که علت آن عدم رعایت قوانین، مقررات و عدم استفاده از کلاه‌ ایمنی بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی مازندران افزود: با اجرای طرحهای عملیاتی مقادیر زیادی محصولات ضد فرهنگی از جمله تجهیزات دریافت ماهواره کشف و ضبط که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش کشفیات بودیم.

مسکنی تصریح کرد: اجرای برنامه‌های هفته نیروی انتظامی از 13 مهر ماه همزمان با افتتاحیه نمایشگاه فضای مجازی در استان، اجرای زنگ انضباط اجتماعی، همایش پیاده‌روی خانوادگی، برگزاری مانور اقتدار پلیس، همایش اصناف، برنامه‌های وی‍ژه دانش‌آموزی و جشن مهدکودک‌ها، همایش راهوران محله، نمونه‌های ترافیکی و شهروندان قانونمند و برگزاری نشست‌های تخصصی در صداوسیما و دهها برنامه از جمله برنامه‌های هفته ناجا بوده که بر محور اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی‌های جامعه با هدف افزایش احساس امنیت در جامعه است.

وی اظهار داشت: در حرکتی نو و جدید نمایشگاه‌های هفته ناجا به صورت مجازی طراحی و تولید شده و مازندران در این موضوع پیشگام بوده و توانسته با طراحی و تولید اولین نمایشگاه جامع فضای مجازی گام مهمی در این عرصه بردارد.



مسکنی با بیان اینکه تاسیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا همان فتا یکی از اقدامات مهم ناجا در جهت مقابله با جرایم اینترنتی و سایبری بوده که موجب پویا شدن پلیس شده، افزود: در همین راستا پلیس سعی کرده تا خود را با علم روز هماهنگ کرده که در این راه می‌توان تجهیز پلیس به دوربین‌های پیشرفته سرعت سنج، دستگاه‌های ثبت تخلفات الکترونیکی یا همان هندهلد، سیستم مانیتورینگ و کشف علمی جرم را اشاره کرد.

