کاله مازندران به کهکشانی از ستاره های والیبال ایران مبدل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران که سومین فصل حضور خود در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور را تجربه می کند، در دو فصل گذشته دو مقام سومی را کسب کرده است.

این تیم در فصل نقل و انتقالات پیش فصل، موفق تر از سایر تیم های لیگ برتری عمل کرده و سه بازیکن ملی پوش و سه بازیکن تاثیرگذار لیگ برتری را جذب کرده و به گفته مسئولان این باشگاه، تیم کاله امسال برای قهرمانی بسته شد.

کاله ای ها امسال برای تقویت قدرت تیمی خود در مسابقات لیگ برتر والیبال کشور، علیرضا نادی، حمزه زرینی را جذب کردند و قرارداد فرهاد نظری افشار را برای یک سال دیگر تمدید کردند.

در این بین مسئولان کاله با صلاحدید بهروز عطایی سرمربی این تیم، میر سعید معروف، حمید سیدعباسی و عبدالرضا علیزاده، شهرام محمودی و ملی پوش بلغاری را به خدمت گرفت.

با نظر کادر فنی از تیم کاله مازندران، آرش صادقیانی، عادل غلامی، رضا قرا و مهدی رنجبر در این تیم ماندگار شدند.

از تیم کاله محمد شریعتی، مهران زارع، سیدعلی سجادی، محسن عندلیب، میکائیل یولمه و عظیم جذیده جدا شدند و به تیم های دیگر لیگ برتری پیوستند.

مرحله پایانی تمرینات گروهی این تیم روز گذشته با حضور همه بازیکنان تیم کاله زیر نظر بهروز عطایی در باشگاه کاله برگزار شد.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در خصوص آخرین وضعیت این تیم پیش از آغاز نخستین بازی در لیگ برتر گفت: تیم کاله به روند آمادگی و شرایط مسابقات رسیده ضمن آنکه بازیکنان جدید به تیم اضافه شدند و همراه دیگر بازیکنان، تمرین می کنند.

بهروزعطایی افزود: در روزهای آینده کارهای تاکتیکی و تکنیکی تیمی با بازیکنان مرور خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تیم کاله در مسابقات امسال یکی از تیم های فینالیست لیگ خواهد بود، اضافه کرد: اکنون توقع عمومی از تیم کاله و بازیکنان ملی پوشی که به خدمت گرفته بالا است و این مسئولیت بازیکنان و کادر فنی را سنگین تر خواهد کرد.

عطایی، به موضوع هواداران این تیم پس از گذشت دو سال حضور در بازیهای لیگ کاملا حرفه ای اشاره و تاکید کرد: در فصل گذشته تیم کاله با پشتیبانی و حمایت همه جانبه هواداران والیبال دوست آملی برابر حریفان خود خوش درخشید اما از همه آنها خواهشم می کنم در بازیهای این فصل در بازیهای خانگی احساسی برخورد نکنند و با حرفه ای گری و بدون توجه به حاشیه ها، تیم شهر را تشویق و حمایت کنند.

عطایی، نقش رسانه را در انعکاس به موقع اطلاعات و اخبار باشگاه کاله ستودنی خواند و افزود: همه مسئولان شهری، هواداران و رسانه ها در به موفقیت رسیدن تیم کاله در رقابتها این فصل لیگ برتر نقش مهمی دارند.

تیم کاله مازندران در نخستین هفته فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور، 27 مهرماه در تبریز به مصاف تیم شهرداری این شهر می رود.