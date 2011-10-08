منتظر جلسه این هفته شورای صنفی برای اکران "سعادت آباد" هستیم

علی سرتیپی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تبلیغات شهری این فیلم از هفته گذشته آغاز شده، پخش آنونس را شیبان خاقانی ساخته شده و مدتی است در سینماها شروع شده است.

وی افزود: پوستر فیلم را محمد حسین هوشمندی طراحی کرده است. فکر می‌کنم با توجه به استقبال مردم از آثار اجتماعی "سعادت آباد" فیلم پرفروشی خواهد شد. البته برنامه‌ای نیز برای تبلغات و اکران این فیلم در نظر داریم که در آینده اعلام خواهد شد.

افشار و آقایی در نمایی از "سعادت آباد"

هم اکنون فیلم "ندارها" محمدرضا عرب در گروه سینمایی آزادی اکران شده است و پس از اتمام نمایش آن "سعادت آباد" در همین گروه به روی پرده می رود. این فیلم در بیست و هشتمن جشنواره فیلم فجر نیز مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت. مهناز افشار نیز جایزه بهترین بازیگر زن را برای این فیلم دریافت کرد.

لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، هنگامه قاضیانی، حسین یاری و امیر آقایی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "سعادت‌ آباد" را امیر عربی به نگارش در آورده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یاسی که در زندگی مشترک با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولد بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که همه‌ چیز مطابق با خواسته او پیش نمی‌رود...

مازیار میری فیلم‌های سینمایی "قطعه ناتمام"، "به آهستگی"، "پاداش سکوت" و "کتاب قانون" را کارگردانی کرده است.