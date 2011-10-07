رایزنی معاون وزیر خارجه ایران در ترکیه پیرامون وضعیت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، ولکان بوزقیر رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه به همراه تنی چند از اعضای این کمیسیون با فتح الهی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان که برای رایزنی با مقامات ترکیه به این کشور سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

فتح الهی در این دیدار شرایط جدید سیاسی، اقتصادی جهان و منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و با اشاره به این نکته که بعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی آثار جنگ سرد از بین رفته بود ولی برخی از کشورها و قدرت ها بی میل نیستند که با شروع اتفاقات جاری، این جنگ دوباره آغاز شود، مخالفت جمهوری اسلامی ایران را از بروز چنین جنگی حتی در مقیاس کوچک مورد تاکید قرار داد و افزود: ترکیه در جلوگیری از وقوع چنین روندی می تواند نقش بسیار مهمی را بازی کند.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان گفت:ترکیه می تواند با تنظیم روابط خود با سوریه، از بروز برخی اتفاقات تلخ در آن کشور جلوگیری نماید، چرا که روابطی که ترکیه با سوریه داشته است، هیچکدام از کشورهای منطقه با آن کشور نداشته اند.

فتح الهی در این دیدار بار دیگر بر لزوم رایزنی های مستمر میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه تاکید کرد و افزود: روابط خوب میان ایران و ترکیه قابل صدمه خوردن نیست. ما برنامه منسجمی را برای گسترش روابط با ترکیه در ابعاد مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی در نظر داریم و بر همین اساس امیدواریم که روز به روز شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشیم.

ولکان بوزقیر رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه در این دیدار گفت:ترکیه به دنبال یک سوریه قوی و قدرتمند است. روابط ترکیه با سوریه به گونه ای گسترده شده بود که قبل از آن سابقه نداشته است، اما تحولات جاری در آن کشور به این روابط آسیب وارد کرد. اگر سوریه بخواهد در منطقه حرف کشوری را بشنود این دو کشور ایران و ترکیه خواهند بود که به دنبال صلاح و مصلحت آنان هستند.