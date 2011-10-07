جلسه درس اخلاق در حوزه علمیه امام صادق بافق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه هیج جامعه‌ای در دنیا به اندازه شیعیان از ذخایر هدایت برخوردار نیستند، اظهار داشت: باید در تمسک به تعالیم دین ثابت قدم باشیم و نسبت به دستورات و هدایت‌های قرآن، تعالیم اهل بیت (ع)، روایات، احادیث و راهنمایی‌های نهج البلاغه و ذخایر هدایتی دیگری که در اختیار ما شیعیان است نسبت به آن‌ها پای‏بند باشیم.

حجت الاسلام آشتیانی دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام را وظیفه اصلی طلاب برشمرد و افزود: در شرایط کنونی که اسلام و ارزشهای اسلامی مورد هجمه دشمنان واقع شده طلاب وروحانیون باید به داد دین برسند و برای این مکتب حیات بخش خدمت کنند.

وی به موج بیداری در کشور های اسلامی هم اشاره کرد و ادامه داد: این انقلاب ها نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی ایران مایه پشت گرمی مردم این بلاد است.

حجت الاسلام سلیمانی امام جمعه بافق نیز در این نشست با ارایه گزارشی از وضعیت حوزه های علمیه امام صادق والزهراء در این شهرستان بر ضرورت توجه بیشتر مدیریت حوزه علمیه قم به حوزه های علمیه شهرستان ها تاکید کرد.

وی تصریح کرد: تربیت اساتید اخلاق در حوزه علمیه قم و اعزام جدی تر اساتید اخلاق به شهرستان ها از نیازهای اساسی امروز حوزه های علمیه مناطق است و باید این موضوع باجدیت دنبال شود.

