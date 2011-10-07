به خبرگزاری مهر به نقل ز پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شبکههای تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران تنها شبکههایی نبودند که سخنان حضرت آیتالله خامنهای را در پنجمین کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضهی فلسطین به صورت مستقیم پخش میکردند و شبکههای دیگری از جمله الجزیره، المنار، پرستیوی، الفرات، الإتجاه، العالم، انبیان، القدس، انبیسی، الکوثر، بلادی، الآفاق و فلسطینالیوم نیز در حال پخش زندهی این سخنرانی به زبانهای عربی و انگلیسی بودند.
اما در کنار این شبکهها، رسانههای دیگری هم بودند که گوشها را تیز کرده بودند تا ببینند رهبر انقلاب اسلامی که چند روزی از حضور ایشان در کنفرانس بیداری اسلامی نمیگذشت، چه مطالبی را در خصوص موضوع فلسطین مطرح خواهند کرد.
تقارن اجلاس با زمان ارائهی طرح محمود عباس دربارهی به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی برجستگیهای خبری این اجلاس را بیشتر کرده بود.
بیبیسی، راشا تودی، رویترز، جروزالمپست، آسوشیتدپرس، هاآرتص، العربیة، نیویورکتایمز، فرانسپرس، سیبیاس نیوز، واشنگتنپست، چاینادیلی و اکونومیست نیز از رسانههایی بودند که سخنان رهبر انقلاب دربارهی فلسطین را مخابره کردند.
خبرگزاری رویترز نوشت: آیتالله خامنهای رهبر بلندپایهی ایران، تلاشها برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین را شدیداً محکوم کرد.
رسانههای صهیونیستی مانند جروزالمپست و هاآرتص نیز با اشارهای کوتاه به فرمودههای رهبر انقلاب، واکنش نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار دادند: اظهارات رهبر ایران بر ضد اسرائیل، بیانگر این مطلب است که آنها به دنبال نابودی ما هستند.
بیبیسی هم ابراز داشت: رهبر ایران با محکوم کردن طرح محمود عباس، تأکید داشت که تمام سرزمینهای مورد دعوا، متعلق به فلسطینیها است و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، برگزاری همهپرسی برای تشکیل دولت فلسطینی است.
همهی اینها در حالی بود که خالد مشعل دو بار در این اجلاس صحبت کرد که یکبار آن خارج از نوبت و به درخواست وی صورت گرفت. در سخنرانی اول که العربیة از آن به عنوان منبع خود یاد کرده بود، مشعل چنین گفت:
ترجمهی فیلم اول:
برادر ابومازن فشارهای آمریکایی را محکوم کرد و بر طرح خود اصرار ورزید؛ این یک جسارت قابل ستایش است و از بابت آن قدردانی میکنیم و از تمام مسئولان در تشکیلات خودگردان و اصحاب پروژهی تبادل اراضی میخواهیم که این حالت را در برابر تمام فشارهای اسرائیلی، آمریکایی و یا اروپایی که منافع فلسطین را نقض میکند، ادامه دهند و در برابر آن ایستادگی نمایند.
آیا سؤال منطقی امروز همین نیست؟حتی در صورتی که عضو سازمان ملل شویم ما میبینیم که سرزمینی که میخواهیم در آن دولت تشکیل دهیم اشغال شده و مملو از شهرکها است.پس سؤالی پیش روی تمام نیروهای فلسطینی این است که در مرحلهی اول ما چگونه باید این سرزمین را آزاد کنیم تا بتوانیم یک دولت حقیقی در آن برپا کنیم؟ چگونه باید دولت را از یک فضای خیالی پایین آورده و آنرا در یک بستر واقعی و حاکمیت حقیقی این سرزمین قرار دهیم؟
بعد از آنکه به سخنان جناب رئیسجمهور آقای احمدینژاد گوش فرادادیم، به او میگوییم به خاطر دو ویژگیِ شجاعت و مواضع اصولی که در تمام موضعگیریها و سخنرانیهای شما وجود داردبه شما تبریک میگوییم؛ دو ویژگی که کمتر در میان رهبران جهان مشاهده میشود. و همچنین هنگامی که روز گذشته به سخنان جناب رهبر، آیتاللهالعظمی خامنهای گوش فرادادیم، نگاه روشن و شجاعت و اتخاذ مواضع اصولی را مشاهده کردیم. و ما به خاطر وجود چنین رهبر و رئیسجمهوری که به آنها افتخار میکنیم، به ملت ایران تبریک میگوییم.
در پایان کنفرانس هم مشعل از رئیس جلسه وقت میخواهد و مجدداً از سخنان ولی امر مسلمین و رئیسجمهور ایران تشکر کرده و میگوید: ابتدا باید فلسطین را آزاد کنیم و سپس کشورمان را در آن تأسیس کنیم. رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین در حاشیهی کنفرانس و در گفتوگو با خبرنگاران نسبت به سخنان افتتاحیهی رهبر انقلاب اسلامی گفت: مواضع آیتالله خامنهای ممتاز و بااصالت است.
در این میان روزنامههای منطقه نیز وارد میدان شدند و هر کدام، تمام یا بخشی از سخنان آیتاللهالعظمی خامنهای را در پنجمین کنفرانس حمایت از فلسطین منتشر کردند. روزنامههای کویتی مانند السیاسة، الأنباء، الوطن و قبس، روزنامهی القدس العربی، روزنامهی الدستور چاپ اردن، روزنامهی بحرینی الوسط، بسیاری از روزنامههای لبنان مانند الرأی و الاخبار، روزنامهی عربستانی الحیات و روزنامههای مصر مانند الأهرام و الیوم السابع، مهمترین دیدگاههای رهبر انقلاب در زمینهی فلسطین را در برابر دید خوانندگان خود قرار دادند.
روزنامهی الأهرام چاپ قاهره در این باره نوشت: آیتالله خامنهای، رهبر بلندپایهی ایران، بر آزادسازی تمام سرزمین فلسطین و نهتنها بخشی از آن تأکید کرد و گفت: طرح دو دولت، آشکارا اسرائیل را به رسمیت شناخته و بر این اساس محکوم است و سرنوشتی جز شکست ندارد.
البته پایگاه لبنانی 14 مارس وابسته به جریان سعد حریری ترجیح داد واکنش نتانیاهو به بیانات رهبری را تیتر کند، اما از سوی دیگر، پایگاه القدس اظهارات محمد رعد نمایندهی پارلمان لبنان را منتشر کرد که گفته بود: آیتالله خامنهای در سخنرانی خود دست بر روی نقاط اصلی گذاشت و بهروشنی، نقشهی جامعی را برای حل مسألهی فلسطین در سطح بینالمللی و جریان مقاومت ترسیم نمود.
نظر شما