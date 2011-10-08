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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۱

یک کیلو گرم تریاک در قزوین کشف و ضبط شد

یک کیلو گرم تریاک در قزوین کشف و ضبط شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از کشف یک کیلوگرم تریاک از معده یک قاچاقچی مواد مخدر در قزوین خبر داد.

سرهنگ قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به دنبال تماس تلفنی با پلیس مبنی بر استعمال مواد مخدر توسط فردی در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان ماموران پاسگاه کورانه قزوین بلافاصله در محل حاضر شدند و فردی را با مقدار 1.5 گرم تریاک دستگیر کردند.
 
وی افزود: متهم دستگیر شده با دستور قضایی به پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل و از آنجا به زندان قزوین معرفی شد.
 
سرهنگ غیاثوند تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی دریافتند که فرد تماس گیرنده با پلیس شخص متهم بوده که ماموران را به محل کشانده تا دستگیرش کنند و مواد بلعیده شده را وارد زندان کند.
 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآورشد: به دنبال کسب این اطلاعات ماموران با هماهنگی قضایی با حضور در زندان مواد مخدر را کشف کردند ومتهم مجددا به دادسرا معرفی شد.
 
وی بیان کرد: قاچاقچی قصد داشت مواد را به مبلغ 400 میلیون ریال در زندان به فروش برساند.
 
به گفته سرهنگ غیاثوند تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.
کد مطلب 1426677

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