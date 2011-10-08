یک کیلو گرم تریاک در قزوین کشف و ضبط شد

سرهنگ قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به دنبال تماس تلفنی با پلیس مبنی بر استعمال مواد مخدر توسط فردی در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان ماموران پاسگاه کورانه قزوین بلافاصله در محل حاضر شدند و فردی را با مقدار 1.5 گرم تریاک دستگیر کردند.



وی افزود: متهم دستگیر شده با دستور قضایی به پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل و از آنجا به زندان قزوین معرفی شد.



سرهنگ غیاثوند تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی دریافتند که فرد تماس گیرنده با پلیس شخص متهم بوده که ماموران را به محل کشانده تا دستگیرش کنند و مواد بلعیده شده را وارد زندان کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآورشد: به دنبال کسب این اطلاعات ماموران با هماهنگی قضایی با حضور در زندان مواد مخدر را کشف کردند ومتهم مجددا به دادسرا معرفی شد.



وی بیان کرد: قاچاقچی قصد داشت مواد را به مبلغ 400 میلیون ریال در زندان به فروش برساند.

به گفته سرهنگ غیاثوند تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.