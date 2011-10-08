ثبت رکوردهای معنوی و فرهنگی در"الخیرات"

سید مرتضی میرسراجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف خود در خصوص ابداع طرح ثبت رکوردهای معنوی فرهنگی "الخیرات" بیان داشت: این طرح با هدف محقق شدن آیه قرآنی "فاستبقوا الخیرات" و عملیاتی شدن معنای آن مبنی بر سبقت گرفتن در انجام کارهای نیک از یکدیگر، در ذهن متبادر شد.



وی با اشاره به ماهیت این طرح گفت: در طرح "الخیرات" سعی می شود تا رکوردهای معنوی و فرهنگی و به طور کل رکوردهایی که برای ارتقای معنویت مردم مفید است، شناسایی و درج شود.



این طرح حرکتی نو را در ثبت رکوردها به وجود خواهد آورد



میرسراجی با بیان این که این طرح حرکتی نو را در ثبت رکوردها به وجود خواهد آورد، تصریح کرد: این طرح به ما کمک می‌کند که به جای رکوردهای منفی، رکوردهای مثبت را در نظر بگیریم و با این کار، امور خیر و مثبت را در جامعه تبیین و رشد دهیم.



وی در ادامه یادآور شد: بسیاری کتاب‌های خوب با تیراژهای بالا چاپ می‌شوند، تعداد زیادی کارهای خیر با حمایت موسسه‌های فرهنگی انجام می‌شود، کارهای ارزشمند زیادی برای اولین بار صورت می‌پذیرد و ... که ناشناخته می‌مانند و در جایی ثبت نمی‌شوند که این طرح به ماندگار شدن آنها در اذهان و تاریخ کمک بیشتری می‌کند.



طرح "الخیرات" می تواند با رکوردهای احمقانه کتاب گینس مقابله کند



این پژوهشگر حوزه دین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت رکوردها در کتاب گینس گفت: بسیاری از رکوردهای غیرمتعارف که از نظر دین و عرف پذیرفته شده و اصلا در شأن انسانیت نیست ثبت می‌شود و طرح "الخیرات" می‌تواند با این رکوردهای احمقانه رقابت و مقابله کند.



وی با اشاره به این که طرح ثبت رکوردهای معنوی و فرهنگی "الخیرات" در بخش امور مالکیت‌های معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است، بیان داشت: همچنین در خصوص این طرح با یونسکو هم مکاتبه شده که در حال بررسی است.



میرسراجی افزود: ثبت رکوردهای معنوی و فرهنگی در این طرح برای خانم‌ها و آقایان و حتی دیگر ملل و کشورها آزاد است.



