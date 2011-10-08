طلای سفید عیاردار می شود/ آغاز برداشت مکانیزه پنبه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در سالجاری برای اولین بار در کشور برای برداشت پنبه از دستگاه برداشت مکانیزه دستی در گلستان استفاده شده است.

این دستگاه با باتری کار می کند و محفظه ای پارچه ای به آن متصل است و با مکش پنبه ها را از غوزه آن جدا کرده و به داخل محفظه هدایت می کند و قیمت هر دستگاه شارژی برداشت، 250 هزار تومان است.

طبق آمار سطح کشت پنبه در گلستان در سال 53 حدود 188 هزار هکتار بود که این میزان در سالجاری به 18 هزار رسیده است.

تعطیلی 28 کارخانه در سالهای اخیر در استان موجب از دست رفتن تولید و اشتغال استان شده بود و وضعیت این محصول را نامتناسب تر کرده بود.



نبود ماشین آلات مناسب کاشت، داشت و برداشت محصول پنبه و کشت سنتی آن از دیگر مسائلی است که رغبت کشاورزان را در سالهای گذشته برای تولید این محصول کم کرده بود.

علاوه برآن عملکرد پایین ارقام پنبه و مقاومت برابر بیماریها و آفات از دیگر مسائلی است که بر کشت این محصول استراتژیک در استان تاثیر گذاشته است و در این بخش محققان تلاشهای زیادی برای تولید رقمهای جدید پنبه آغاز کرده اند.

کشت مکانیزه پنبه می تواند تلنگری برای احیا و رونق دوباره کشت پنبه باشد و از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی پنبه و اجرای طرح جامع کشت پنبه می تواند روزهای خوشی را برای پنبه رقم زند.

سرپرست بخش به زراعی موسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: امسال گلستان با افزایش سطح کشت، استفاده از ارقام جدید و برداشت مکانیزه در تولید پنبه مقام دوم کشور را کسب کرده است.

محمد نوروزیه افزود: سال های قبل مقام گلستان در تولید این محصول بین سوم و چهارم در نوسان بود.

وی اظهار داشت: گلستان نخستین استانی است که برای برداشت پنبه از دستگاه برداشت مکانیزه دستی استفاده می کند.

سرپرست بخش به زراعی موسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: با مکانیزه شدن برداشت پنبه در گلستان نیمی از هزینه برداشت کاهش یافته است.

وی سرعت بالا، آسیب نرسیدن به بوته پنبه، قابل حمل بودن دستگاه و عملکرد چهار برابری به نسبت با برداشت با دست را از مزایای دستگاه برداشت دانست.

وی عنوان کرد: با دستگاه برداشت می توان در هر روز 150 کیلوگرم پنبه برداشت کرد.

وی افزود: برداشت با کمباین یکی از راه های برداشت مکانیزه است که سالهاست پنبه کاران از آن استفاده می کنند اما برای استفاده از کمباین نیاز است موقع کاشت پنبه ها با ردیف کار بکارند.

نوروزیه گفت: کمباین برای استفاده در پنبه زارهای وسیع کاربرد دارد و در مزارع کوچک نمی تواند پنبه بچیند.

وی افزود: در حال حاضر کشورهای چین و هند بصورت تجاری دستگاه برداشت دستی پنبه را وارد بازار کرده اند و پس از بومی سازی این دستگاه را در اختیار کشاورزان قرار می دهیم.

طبق آمار، کشاورزان گلستانی سالجاری در 18 هزار هکتار از زمین های استان پنبه کاشته اند که در مقایسه با پارسال از بیش از دو برابر شده است.

پیش بینی می شود امسال کشاورزان بیش از 36 هزار تن وش پنبه برداشت کنند، میانگین عملکرد هر هکتار تولید دو تن وش پنبه است و پارسال از هشت هزار و 500 هکتار پنبه زار در استان 17 هزار تن وش پنبه به دست آمد.

استفاده از ارقام جدید، افزایش قیمت وش پنبه و مقرون به صرفه بودن آن برای کشاورزان از جمله دلایل افزایش سطح کشت پنبه عنوان شد.

هم اکنون هر کیلوگرم وش پنبه یک هزار و 400 تومان خرید و فروش می شود که پارسال این رقم حدود 800 تومان بود.

کشاورزان گلستانی امسال بیشتر رقم های گلستان، ارمغان و سپید را کاشت کرده اند.