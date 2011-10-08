درهای واردات بسته شود/ مردم که ناتوان از تولید نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک در مصلای قدس این شهر افزود: باید از تولید و توان دال به شکل مطلوب حمایت کرد و در اسلام کار و تولید با کیفیت عبادت است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با بیان اینکه اگر می خواهیم آمریکا را از سر راه برداشته شود باید تولید کنیم و خودکفا باشیم، گفت: جهاد اقتصادی در عرصه تولید به این معنی تحقق کار و تولید و حمایت دولت و مجلس از تولید داخلی است و این امر از طریق تنظیم قوانین مناسب برای صنعتگران و تولیدکنندگان و توجه دولت به توان دال در تامین نیازها است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی، استانی صنعتی و کشاورزی، با قابلیت های بالا است گفت: مسئولان باید از تولید کنندگان حمایت و زمینه های شکوفایی را فراهم کنند.

مبارزه با فساد یک وظیفه همه است/ بانک ها به دلالان تسهیلات ندهند

امام جمعه اراک در ادامه، امر به معروف و نهی از منکر را در مبارزه با فساد و کاهش آن در کشور ضروری خواند و گفت: امر به معروف ونهی از منکر وظیفه همه است و نباید این واجب را به دیگران واگذار کرد و به موقع باید مطرح شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توجه به تولید داخل ما را از فساد دور می کند گفت: بانک‌ها باید از تولید حمایت کنند و به جای پرداخت تسهیلات به دلالان آن را به تولید‌کنندگان پرداخت کنند.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: شبکه های بانکی نیز باید با فساد اقتصادی مبارزه کنند تا مشکلاتی مانند مشکل اخیر بوجود نیاید.

شاخص امنیت در استان مرکزی مطلوب است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه استان مرکزی از نظر امنیت در سطح خوبی قرار دارد گفت: امید است این استان از نظر شاخص های امنیتی در بالاترین وضعیت در سطح کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، تصریح کرد: باید از زحمات نیروی انتظامی و مردم تشکر و قدردانی کرد و این نیرو در برقراری امنیت اجتماعی، مبارزه با انواع فساد و ناهنجاریهای اجتماعی، تلاش کنند.