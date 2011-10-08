  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۸:۳۰

مردم استان مرکزی در سرشماری با متصدیان همکاری کنند

مردم استان مرکزی در سرشماری با متصدیان همکاری کنند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گفت: مردم استان در سرشماری با متصدیان همکاری کنند و انتظار می رود با مساعدت مردم به عنوان پاسخگو به آمارگیران، سرشماری دقیقی انجام گیرد.

محمد رضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین مردم در این زمینه هوشیار باشند و از آمارگیران کارت بخواهند.

وی گفت: توصیه بعدی به خود آمارگیران عزیز است که وقتی مراجعه می کنند با توجه به آموزشهایی که دیده اند به گونه ای عمل کنند که مردم با رغبت هرچه تمام به سئوالات پرسشنامه ها پاسخ صحیح دهند.

عاشوری افزود: هر چه آمار درست و دقیق تر به دست آید برنامه ریزی ها صحیح تر خواهد بود چرا که اطلاعات و آمار بهار برنامه ریزیست که اگر به درستی انجام نشود تمام برنامه هایی که قرار است در آینده انجام شود دچار مشکل می شود.

وی اضافه کرد: بنابراین تقاضای ما از مردم استان مرکزی این است که به مراجعین که در واقع همان آمارگیران هستند پاسخ مناسب و صحیح ارائه کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری، زمان سرشماری را ازدوم لغایت 22 آبان ماه سال 90  دانست و گفت: این سرشماری به مدت 20 روز به صورت شبانه روزی انجام خواهد پذیرفت.
 
وی در مورد پرسش نامه گفت: در واقع پرسشنامه طراحی شده حدود 200 سوال از اطلاعات مورد نیاز سازمانهای مختلف می باشد که فقط نفوس و مسکن نیست و ریز آن از طریق رسانه های گروهی در اختیار مردم قرار می گیرد.

 
کد مطلب 1426723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها