مردم استان مرکزی در سرشماری با متصدیان همکاری کنند

محمد رضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین مردم در این زمینه هوشیار باشند و از آمارگیران کارت بخواهند.

وی گفت: توصیه بعدی به خود آمارگیران عزیز است که وقتی مراجعه می کنند با توجه به آموزشهایی که دیده اند به گونه ای عمل کنند که مردم با رغبت هرچه تمام به سئوالات پرسشنامه ها پاسخ صحیح دهند.

عاشوری افزود: هر چه آمار درست و دقیق تر به دست آید برنامه ریزی ها صحیح تر خواهد بود چرا که اطلاعات و آمار بهار برنامه ریزیست که اگر به درستی انجام نشود تمام برنامه هایی که قرار است در آینده انجام شود دچار مشکل می شود.

وی اضافه کرد: بنابراین تقاضای ما از مردم استان مرکزی این است که به مراجعین که در واقع همان آمارگیران هستند پاسخ مناسب و صحیح ارائه کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری، زمان سرشماری را ازدوم لغایت 22 آبان ماه سال 90 دانست و گفت: این سرشماری به مدت 20 روز به صورت شبانه روزی انجام خواهد پذیرفت.

وی در مورد پرسش نامه گفت: در واقع پرسشنامه طراحی شده حدود 200 سوال از اطلاعات مورد نیاز سازمانهای مختلف می باشد که فقط نفوس و مسکن نیست و ریز آن از طریق رسانه های گروهی در اختیار مردم قرار می گیرد.



