معرفی برترین کارآفرینان و فن آفرینان در آذر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره فناوری و نوآوری دانشگاه تهران جایزه شهید چمران با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فن آفرینی به منظور دستیابی به اقتصاد دانایی محور و معرفی نوآوران و فن آفرینان برتر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.



تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی کردن نتایج تحقیقات و زمینه سازی برای حمایت از نوآوران و فن آفرینان کشور از دیگر اهداف این جشنواره است.



این دوره از جشنواره در آذر ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود.