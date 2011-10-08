معرفی برترین کارآفرینان و فن آفرینان در آذر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره فناوری و نوآوری دانشگاه تهران جایزه شهید چمران با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فن آفرینی به منظور دستیابی به اقتصاد دانایی محور و معرفی نوآوران و فن آفرینان برتر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.
تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی کردن نتایج تحقیقات و زمینه سازی برای حمایت از نوآوران و فن آفرینان کشور از دیگر اهداف این جشنواره است.
این دوره از جشنواره در آذر ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود.
سومین جشنواره فناوری و نوآوری دانشگاه تهران جایزه شهید دکتر چمران در آذر ماه برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره فناوری و نوآوری دانشگاه تهران جایزه شهید چمران با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فن آفرینی به منظور دستیابی به اقتصاد دانایی محور و معرفی نوآوران و فن آفرینان برتر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.
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