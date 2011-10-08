برگزاری دومین نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو به بهمن موکول شد

جلال ذکایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: شنبه هفته گذشته که برای هماهنگی با مسئولان استانی در خراسان رضوی (اداره‌کل ارشاد و استانداری) به مشهد رفته بودیم، از ما خواستند زمان برگزاری نمایشگاه حداقل 2 ماه به تعویق بیفتد تا بتوانند تبلیغات بیشتری انجام دهند.

وی افزود: ضمن اینکه به دلیل تراکم برنامه‌های فرهنگی و برپایی جشنواره رضوی در این استان، نمایشگاه پکو 2011 قطعاً به حاشیه می‌رفت و چندان نمی‌شد به استقبال از آن امیدوار بود.

مدیر اجرایی دومین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو در عین حال گفت: با اینکه تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه برای ما بسیار دشوار بود، با توجه به منطقی بودن دلایل، این درخواست را پذیرفتیم و مقرر شد که نمایشگاه در بهمن ماه برگزار شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوستان، برگزاری نمایشگاه در دیماه بود که ما با این پیشنهاد مخالف بودیم چرا که بازه زمانی پیشنهادی، ایام تعطیلات سال نو میلادی است و کمتر شرکت خارجی حاضر است در چنین روزهایی در یک نمایشگاه حاضر شود.

البته به گفته ذکایی، هنوز زمان دقیق برگزاری دومین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو معین نشده هر چند احتمال توافق مسولان در مورد برگزاری آن در فاصله 11 تا 14 بهمن زیاد است.

مدیر اجرایی دومین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو همچنین درباره عنوان این نمایشگاه (پکو 2011) با توجه به برگزاری آن در سال 2012 گفت: درست است که نمایشگاه در فاصله بین ماه‌های اول و دوم سال 2012 برگزار می‌شود اما با توجه به اینکه ما می‌خواهیم تقویم دوسالانه نمایشگاه تغییر پیدا نکند، عنوان آن هم همان پکو 2011 خواهد بود.

بر اساس اعلام مسئولان این نمایشگاه، نرخ اجاره غرفه برای شرکت‌های داخلی 75 هزار تومان (دقیقاً برابر با سال گذشته) و نرخ اجاره غرفه برای شرکت‌های خارجی که در دوره گذشته 200 دلار بود، امسال به نصف یعنی 100 دلار کاهش یافته است.



برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو، در نوزدهمین اجلاس روسای جمهور کشورهای این منطقه شامل ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به تصویب رسید.



بخش‌های مختلف نمایشگاه پکو 2011 عبارتند از: سیستم‌های پیش از چاپ، ماشین‌آلات چاپ افست، گراور، فلکسو، سیلک اسکرین، ماشین­آلات صحافی، تولیدکنندگان ورق و کارتن، عملیات پس از چاپ، تکمیلی و بسته­بندی، مواد اولیه کاغذ و مقوا، مرکب و ورنی، دستگاه‌های مربوط به بسته­بندی و پرکن­ها، ماشین­آلات تامپو، چاپگرهای فرمت عریض، چاپ‌های تبلیغاتی، ابزارآلات اندازه­گیری و خدمات جانبی مربوط به صنعت چاپ و بسته­بندی.



دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو با همکاری انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ و اتحادیه صنعت چاپ مشهد در محل دائمی نمایشگاه‌های این شهر برگزار می‌شود.