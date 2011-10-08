برگزاری دومین نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو به بهمن موکول شد

جلال ذکایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: شنبه هفته گذشته که برای هماهنگی با مسئولان استانی در خراسان رضوی (ادارهکل ارشاد و استانداری) به مشهد رفته بودیم، از ما خواستند زمان برگزاری نمایشگاه حداقل 2 ماه به تعویق بیفتد تا بتوانند تبلیغات بیشتری انجام دهند.
وی افزود: ضمن اینکه به دلیل تراکم برنامههای فرهنگی و برپایی جشنواره رضوی در این استان، نمایشگاه پکو 2011 قطعاً به حاشیه میرفت و چندان نمیشد به استقبال از آن امیدوار بود.
مدیر اجرایی دومین نمایشگاه صنعت چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو در عین حال گفت: با اینکه تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه برای ما بسیار دشوار بود، با توجه به منطقی بودن دلایل، این درخواست را پذیرفتیم و مقرر شد که نمایشگاه در بهمن ماه برگزار شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوستان، برگزاری نمایشگاه در دیماه بود که ما با این پیشنهاد مخالف بودیم چرا که بازه زمانی پیشنهادی، ایام تعطیلات سال نو میلادی است و کمتر شرکت خارجی حاضر است در چنین روزهایی در یک نمایشگاه حاضر شود.
البته به گفته ذکایی، هنوز زمان دقیق برگزاری دومین نمایشگاه صنعت چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو معین نشده هر چند احتمال توافق مسولان در مورد برگزاری آن در فاصله 11 تا 14 بهمن زیاد است.
مدیر اجرایی دومین نمایشگاه صنعت چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو همچنین درباره عنوان این نمایشگاه (پکو 2011) با توجه به برگزاری آن در سال 2012 گفت: درست است که نمایشگاه در فاصله بین ماههای اول و دوم سال 2012 برگزار میشود اما با توجه به اینکه ما میخواهیم تقویم دوسالانه نمایشگاه تغییر پیدا نکند، عنوان آن هم همان پکو 2011 خواهد بود.
برگزاری نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو، در نوزدهمین اجلاس روسای جمهور کشورهای این منطقه شامل ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به تصویب رسید.
بخشهای مختلف نمایشگاه پکو 2011 عبارتند از: سیستمهای پیش از چاپ، ماشینآلات چاپ افست، گراور، فلکسو، سیلک اسکرین، ماشینآلات صحافی، تولیدکنندگان ورق و کارتن، عملیات پس از چاپ، تکمیلی و بستهبندی، مواد اولیه کاغذ و مقوا، مرکب و ورنی، دستگاههای مربوط به بستهبندی و پرکنها، ماشینآلات تامپو، چاپگرهای فرمت عریض، چاپهای تبلیغاتی، ابزارآلات اندازهگیری و خدمات جانبی مربوط به صنعت چاپ و بستهبندی.
دومین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو با همکاری انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ و اتحادیه صنعت چاپ مشهد در محل دائمی نمایشگاههای این شهر برگزار میشود.
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