به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم ویژه که شامل برپایی نمایشگاه های فرهنگی-هنری، کتاب، CD و DVD، سخنرانی و مسابقات فرهنگی است با همکاری آستان قدس رضوی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز ایرانیان مقیم انگلستان، مراکز اسلامی، انجمن های اسلامی دانشجویان و مدارس فارسی بریتانیا از 13 تا 24 مهرماه در شهرهای لندن، بیرمنگهام، گلاسکو، منچستر، آبردین، لیورپول، شفیلد، آکسفورد، پیتربورو و کاونتری برگزار می شود.

همچنین رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان با همکاری مرکز فرهنگی امام حسین (ع) در شهر پیتربورو مسابقه ای به زبان انگلیسی تنظیم و برگزار می کند که شامل فراخوان مقاله نویسی، فیلم کوتاه و خلق آثار هنری به نام امام رضا (ع) است که به نفرات برگزیده در هر یک از موضوعات فوق بلیط رفت و برگشت به ایران جهت زیارت امام رضا (ع) اهدا خواهد شد.