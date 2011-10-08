  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۶

نمایشگاه "در پرتو ولایت و امامت" در انگلستان برگزار می‌شود

نمایشگاه "در پرتو ولایت و امامت" در انگلستان برگزار می‌شود

به مناسبت میلاد فرخنده امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) رایزنی فرهنگی ایران با همکاری مراکز اسلامی لندن، منچستر، بیرمنگهام و گلاسکو نمایشگاهی تحت عنوان "در پرتو ولایت و امامت" برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم  ویژه که شامل برپایی نمایشگاه های فرهنگی-هنری، کتاب، CD و DVD، سخنرانی و مسابقات فرهنگی است با همکاری آستان قدس رضوی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز ایرانیان مقیم انگلستان، مراکز اسلامی، انجمن های اسلامی دانشجویان و مدارس فارسی بریتانیا از 13 تا 24 مهرماه در شهرهای لندن، بیرمنگهام، گلاسکو، منچستر، آبردین، لیورپول، شفیلد، آکسفورد، پیتربورو و کاونتری برگزار می شود.

همچنین رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان با همکاری مرکز فرهنگی امام حسین (ع) در شهر پیتربورو مسابقه ای به زبان انگلیسی تنظیم و برگزار می کند که شامل فراخوان مقاله نویسی، فیلم کوتاه و خلق آثار هنری به نام امام رضا (ع) است که به  نفرات برگزیده  در هر یک از موضوعات فوق بلیط رفت و برگشت به ایران جهت زیارت امام رضا (ع) اهدا خواهد شد.
کد مطلب 1426806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها