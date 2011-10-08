پایان مرمت برج اصلی ارگ بم/ لزوم افزایش اعتبار بازسازی ارگ بم

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از گذشت هفت سال از زمین لرزه بم و تخریب بزرگترین بنای خشتی جهان در بم برج اصلی و شماره یک این بنای تاریخی مرمت شد و در مراسمی با حضور سفیر ایتالیا پرده برداری از این بنا صورت گرفت.

این درحالی است بخشهای مختلفی از این بنا همچنان نیاز به مرمت دارد و به دلیل کمبود اعتبار طبق گفته کارشناسان مرمت این بنا به کندی پیش می رود و در صورت ادامه این روند مرمت کامل ارگ بم ده ها سال زمان نیاز دارد.

مرمت برج شماره یک ارگ بم نیز با همکاری و همراهی کارشناسان ایتالیایی و ژاپنی انجام شده است ضمن اینکه در مسیر مرمت این بنای تاریخی کشورهای ایتالیا و ژاپن کمکهای مالی و علمی فراوانی را اختصاص داده اند.

معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در این مراسم که برگزار شد از مرمت این بنا به عنوان نمادی از همکاری علمی و باستانشناسی درجهان یاد کرد.

مسعود علویان صدر در این خصوص گفت: مرمت کامل ارگ بم از مهمترین اهداف کلان میراث فرهنگی است که با جدیت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در مرمت این بنا برخی کشورها از جمله ایتالیا همکاری نزدیکی دارند که می تواند زمینه مناسبی برای تبادل علمی بین کارشناسان دو کشور نیز باشد.

حسین شایق فرماندار بم نیز با تاکید بر لزوم تسریع در بازسازی این بنای تاریخی گفت: یکی از خواسته های اصلی مردم بم بازسازی این ارگ به عنوان نماد پایداری مردم این شهر در مقابل مشکلات است.

وی ادامه داد: همچنان ارگ بم به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری به خصوص گردشگران خارجی است و در همین راستا راه اندازی موزه بم با توجه به کشفیات صورت گرفته در محوطه های باستانی بم ضروری است.

در این مراسم تفاهم نامه همکاری در زمینه مرمت بم بین ایران و ایتالیا امضاء شد.