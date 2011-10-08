به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه مهدیه جمکران تابستان سال گذشته، به دلیل این که در مسیر طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) بود برای تخریب تحویل شهرداری قم شد، تا شهرداری دوباره آن را در مکان مناسب دیگری بنا کند.



دانش آموزان این مدرسه هم که تا کنون تجربه درس خواندن در مدرسه کانکسی و خبری از مشکلات آن نداشتند، راضی شدند تا مدرسه‌ آنها تخریب شود تا هم تعللی در مسیر احداث این طرح بزرگ به وجود نیاید و هم این که شاید مدرسه بهتری نصیبشان شود.

بچه‌های مدرسه مهدیه سال تحصیلی قبل را در کانکس به پایان بردند و تمام تابستان امسال را با شوق تحصیل در مدرسه جدید سپری کردند تا این که اول مهر در مدرسه تازه تاسیس خود، مشغول به درس خواندن شوند.



این ذوق و شوق بچه‌ها در حالی است که گویی مسئولین شهرداری به اندازه آنها شوق عمل به وعده خود را نداشتند و با وجودی که ماه اول بازگشایی مدارس به نیمه رسیده است، هنوز دانش آموزان این مدرسه هر روز به جای مدرسه جدید راهی همان مدرسه کانکسی می‌شوند.



مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: 2 مدرسه در منطقه جمکران در مسیر طرح بلوار پیامبر اعظم‌(ص) بود که از سوی شهرداری تملک و تخریب شد.

سید مهدی حائری افزود: ساخت یک مدرسه به شهرداری واگذار شد و یک مدرسه نیز قرار است توسط اداره کل نوسازی مدارس استان ساخته شود که زمین آن توسط یکی از خیرین اهدا شده است.



در این رابطه از سوی خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان انتقال دانش آموزان از مدرسه کانکسی به مدرسه تازه تاسیس، چندین بار با شهرداری جمکران و آموزش و پرورش ناحیه چهار قم که منطقه جمکران نیز زیر نظر آنهاست تماس گرفته شد اما هر بار مسئولین این ناحیه آموزش و پرورش به دلایل مختلف، پاسخگویی در این زمینه را به وقتی دیگر موکول کردند.



این درحالی است که زمانی که عکاس خبرگزاری مهر نیز برای تصویربرداری از مدرسه کانکسی مهدیه به محل اعزام شد، مسئولان این مدرسه از فعالیت وی جلوگیری کرده و آن را منوط به اجازه از حراست آموزش و پرورش دانستند.

اما این بار نیز تلاش خبرنگار و عکاس مهر بی نتیجه ماند چرا که حتی بعد از ارسال نامه رسمی، حراست آموزش و پرورش ناحیه باز هم با انجام عکاسی از محل موافقت نکرد و عکاس خبرگزاری تنها توانست چند عکس، آن هم از نماهای کلی و از بیرون محیط کانکس و محوطه اطراف آن بگیرد.



فضای این مدرسه کانکسی فاقد کمترین امکانات بهداشتی است



بر اساس مشاهدات اولیه خبرنگار مهر و همان طور که در تصاویر نیز مشخص است، این مدرسه کانکسی که تنها چندین متر از مسجد مقدس جمکران فاصله دارد، فاقد کمترین امکانات از لحاظ نظافتی و بهداشتی است و سرویس بهداشتی این مدرسه در وضع نامناسبی قرار دارد که از آنجایی که آب از داخل این سرویس‌ها به فضای حیاط جاری می‌شود، می‌تواند زمینه بروز بیماری را برای دانش آموزان ایجاد کند.

همچنین این مدرسه فاقد راه دسترسی مناسب است و اطراف آن کاملا ناهموار بوده که این خود می‌تواند امنیت جانی دانش آموزان را به مخاطره بیاندازد.



خبرنگار مهر تنها موفق به مشاهده یکی از کلاس‌های درس این مدرسه کانکسی شد که خود گویای کمترین امکانات برای درس خواندن از قبیل نیمکت یا صندلی و ... است.



نبود تهویه مناسب در فضای کانکس، کافی نبودن وسایل سرمایشی و گرمایشی، نبود فضای مناسب ورزشی و بازی دانش آموزان و ... از دیگر مشکلات قابل ملاحظه در این مدرسه کانکسی است.

البته این مطالب حاصل مشاهدات اولیه خبرنگار مهر است و شاید اگر مسئولین اجازه بازدید از مدرسه را می‌دادند، ما شاهد وضع بهتر و امکانات بیشتری بودیم که از چشممان دور مانده بود و این مدرسه کانکسی این قدرها هم با کمبود مواجه نبوده است.



حال این سئوال پیش می‌آید که آیا در منطقه جمکران ساختمانی هر چند اجاره‌ای پیدا نمی‌شد که دانش آموزان مدرسه مهدیه تا زمان پایان یافتن ساختمان مدرسه جدید در آن ساکن می‌شدند و متحمل مشکلات تحصیل در کانکس نمی‌شدند؟

قصد خبرگزاری مهر در خصوص پیگیری این موضوع تنها کم کردن زمان انتظار دانش آموزان مدرسه کانکسی مهدیه جمکران برای رفتن به مدرسه جدید و البته تلنگری به مسئولین در شهرداری و آموزش و پرورش بود تا با انجام به موقع وعده‌های خود فضای تحصیل بهتری را برای دانش آموزان، آن هم برای دانش آموزان مدرسه مهدیه که بدون کمترین سختگیری مدرسه خود را برای پیشرفت پروژه‌های شهری قم اهدا کردند.



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گزارش: الهام رحیمی



عکس: ابوالفضل ماهرخ