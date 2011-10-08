آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی/ فرصت پارچه فروشان تا پایان مهر

حسین پناهی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه امروز پایان مهلت ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی است، تصریح کرد: مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در هر دوره 15 روز توسط ثبت نام کنندگان است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در این دوره که از اول مهر ماه تا پایان ساعت کاری امروز را شامل می شود، مختص افرادی است که مشمول بودند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه های این دوره مصادف با روز جمعه و تعطیل بود، برای ارائه تسهیلات بیشتر به مودیان، امروز شنبه 16 مهر ماه یعنی روز پس از تعطیلی نیز برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کلیه مشمولین مهلت دارند.

پناهی همچنین با اشاره به تفاهمات صورت گرفته با پارچه فروشان برای ارائه اظهارنامه مالیاتی گفت: مشمولین مذکور که در دوره های گذشته و از یکسال پیش مشمول بودند اما اظهارنامه های خود را تسلیم نکردند، تا پایان مهر ماه برای تسلیم اظهارنامه های دوره های گذشته مهلت دارند.