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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۴

آیت الله نورمفیدی:

تبیین حقایق دینی از اولین وظایف عالمان دینی است

تبیین حقایق دینی از اولین وظایف عالمان دینی است

سیمین شهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: تبیین حقایق و بیان احکام دینی همواره از وظایف نخست و اصلی عالمان دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی صبح شنبه در مراسم فارغ التحصیلی طلاب اهل سنت حوزه علمیه قارقی در سیمین شهر اظهار داشت: عالمان دینی نباید هرگز از وظیفه روشنگری مردم در جهت شناسایی برخی انحرافات فکری که با نام اسلام تحویل جامعه می‌شود، غافل باشند.

وی تصریح کرد: روحانیان و عالمان دینی به عنوان وارثان پیامبر(ص) باید مروج دین خدا و رسولش باشند.
 
نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در قرآن کریم خداوند متعال بهشت برین را برای افراد متقی و با ایمان وعده داده است، اظهار داشت: انسان ها در روز قیامت به دو دسته تقسیم می شوند وکسانیکه به خدا و رسولش ایمان نداشته و عمل صالح انجام ندهند، جزو دسته زیانکاران خواهند بود.
 
امام جمعه گرگان، صبر پیشه کردن درهنگام بروز مشکلات واحترام به والدین را از خصوصیات یک مومن واقعی برشمرد و گفت: پیامبرگرامی اسلام(ص) همواره در خصوص احسان به والدین و خوش رفتاری با خانواده سفارش فراوان کرده اند.
 
آیت الله نورمفیدی، بااشاره به آیات سوره مبارکه "عصر" تصریح کرد: در این سوره مبارکه عمل صالح مورد سفارش قرار گرفته است و عمل صالح فقط شامل عبادت نیست.
 
نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان گفت: تلاش برای رشد و ارتقای جامعه و بازکردن گره ای از مشکلات مردم ثمره ایمان به خدا و مصداق عینی عمل صالح است.
کد مطلب 1426829

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