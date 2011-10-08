تبیین حقایق دینی از اولین وظایف عالمان دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی صبح شنبه در مراسم فارغ التحصیلی طلاب اهل سنت حوزه علمیه قارقی در سیمین شهر اظهار داشت: عالمان دینی نباید هرگز از وظیفه روشنگری مردم در جهت شناسایی برخی انحرافات فکری که با نام اسلام تحویل جامعه می‌شود، غافل باشند.

وی تصریح کرد: روحانیان و عالمان دینی به عنوان وارثان پیامبر(ص) باید مروج دین خدا و رسولش باشند.

نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در قرآن کریم خداوند متعال بهشت برین را برای افراد متقی و با ایمان وعده داده است، اظهار داشت: انسان ها در روز قیامت به دو دسته تقسیم می شوند وکسانیکه به خدا و رسولش ایمان نداشته و عمل صالح انجام ندهند، جزو دسته زیانکاران خواهند بود.

امام جمعه گرگان، صبر پیشه کردن درهنگام بروز مشکلات واحترام به والدین را از خصوصیات یک مومن واقعی برشمرد و گفت: پیامبرگرامی اسلام(ص) همواره در خصوص احسان به والدین و خوش رفتاری با خانواده سفارش فراوان کرده اند.

آیت الله نورمفیدی، بااشاره به آیات سوره مبارکه "عصر" تصریح کرد: در این سوره مبارکه عمل صالح مورد سفارش قرار گرفته است و عمل صالح فقط شامل عبادت نیست.

نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان گفت: تلاش برای رشد و ارتقای جامعه و بازکردن گره ای از مشکلات مردم ثمره ایمان به خدا و مصداق عینی عمل صالح است.