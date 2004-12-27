جشنواره فيلم رضوي سوژه هاي خوبي در اختيار سينماي ايران قرار مي دهد

سيد جلال فياضي، دبير دومين جشنواره فيلم، عكس و فيلمنامه رضوي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار تلويزيوني " مهر"، درباره كيفيت و شرايط برگزاري اين جشنواره ضمن بيان اين مطلب گفت: اين جشنواره با توجه به گستردگي قابل توجه آن كه در 7 بخش و موضوع هاي مختلف تصويري، تجسمي، شعروادبيات و در چند شهر برگزار شد و بيش از 1000 هنرمند از بخش هاي مختلف را به خود فراخواند و با آنكه نخستين دوره برگزاري آن بود، با كيفيت قابل توجهي برگزار شد و توانست نظر هنرمندان و مخاطبين را به خود جلب كند. از سوي ديگر، با اينكه زمان اعلام فراخوان دومين جشنواره فيلم و عكس رضوي بسيار كوتاه بود، ولي هنرمندان از آن استقبال قابل توجهي كردند. چنان كه در مجموع 1443 اثر در بخش هاي مختلف فيلم، عكس و فيلمنامه به دبيرخانه جشنواره رسيد كه از اين ميان 1000 قطعه عكس، 263 فيلمنامه و 60 فيلم براي بررسي نهايي پذيرفته شدند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: يكي از ويژگي هاي جشنواره امسال از آن برخوردار بود اينكه امسال شرايطي به وجود آمد كه بر اساس آن افراد غير حرفه اي نيز از اين امكان برخوردار بودند تا آثار خود را در جشنواره شركت دهند. به اين مفهوم كه سفر به مشهد مقدس و زيارت بارگاه ملكوتي امام رضا (ع) براي هر فرد خاطره اي دارد كه به صورت هاي مختلف در فيلم ، عكس و فيلمنامه انعكاس مي يابد. جشنواره امسال بخش ويژه اي براي اين نوع آثار در نظر گرفته بود تا اين نوع آثار هم مجال ديده شدن و رقابت پيدا كنند. ويژگي ديگر اين جشنواره بخش فيلمنامه است كه با توجه به مشكلات نرم افزاري و سوژه اي كه در عرصه سينماي ايران وجود دارد، اين جشنواره مي تواند با استفاده از آثاري كه براي جشنواره ارسال شده است، به ساخت آثاري با درونمايه ديني و مذهبي دست بزنند.

فياضي همچنين درباره بازده جشنواره امسال براي تاثير در روند فيلمسازي كشور توضيح داد: راجع به امسال علاوه بر هنرمندان، منتقدان و مخاطبين هم استقبال بسيار خوبي از جشنواره كردند. برگزاري همايش ها و ميزگردهايي كه به عنوان بخش جنبي جشنواره فعاليت مي كرد و به بررسي سينماي ديني پرداخت و حتي به ارايه راهكارهايي در اين زمينه مبادرت كرد و طي آن بيش از 100 تن از كارگردان ها، بازيگران، عوامل توليد فيلم و منتقدان حضور داشتند، از ديگر دستاوردهاي جشنواره دوم فيلم، عكس و فيلمنامه رضوي بود كه بر كيفيت جشنواره اضافه مي كرد.

مشاور عالي و معاون فرهنگي - اجتماعي شهردار مشهد، درباره اينكه براي نخستين بار يك جشنواره ملي در يك شهرستان برگزار مي شود، اين تجربه را چگونه ارزيابي مي كند؟ اظهار داشت: تجربه اي بسيار دشوا، اما شيرين بود. برپايي اين جشنواره ملي در مشهد از اين جهت كه از تمركز گرايي دوري مي كند و به گسترش فرهنگ هاي بومي مناطق مختلف كشور هم مي تواند كمك كند، تجربه اي شيرين به شمار مي رود. اما به هر حال برگزاري جشنواره اي در اين سطح مشكلات خود را هم از جهت هماهنگي، برگزاري دقيق و كامل جشنواره و ساير امور برپايي آن در پي داشت. به عقيده من ديگر مراكز استانها و شهرستان هاي كشورهم پتانسيل برگزاري چنين جشنواره هايي را دارند و به اين جهت كه هم ازنظراجتماعي وهم فرهنگي حركتي شايسته و در خور توجه است، ادامه اين روند مي تواند ازاهميت زيادي برخوردار باشد.

وي در اين خصوص كه با وجود اعلام آمادگي برگزار كنندگان جشنواره چرا اختتاميه در تهران برگزار شد، اعلام كرد: البته اختتاميه دومين جشنواره فيلم، فيلمنامه و عكس رضوي در مشهد برگزارشد، اما اختتاميه جشنواره فرهنگي - هنري امام رضا (ع) در تهران به انجام رسيد كه اميدوارم از سال آينده در خود مشهد باشد. درباره دليل اين امر هم من هنوز در جريان قرار نگرفته ام و پاسخ درست و كاملي به من داده نشده است. تنها مطلبي كه من از زبان آقاي جعفري، مدير كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان شنيدم، اين بود كه چون مي خواستند جشنواره امام رضا(ع) را به صورت ملي و عمومي برگزاركنند، از اين طريق خواستند جشنواره درسطح گسترده تري فعاليت كند.

لازم به ذكر است جشنواره فرهنگي - هنري امام رضا (ع) از 24 آذر تا 6 دي ماه امسال به صورت ملي در شهر مشهد مقدس برگزار شد. نمايشگاه رضوان ايران، جشنواره شعر رضوي، جشنواره فيلم و عكس رضوي، جشنواره سرود ضامن آهو، نمايشگاه قرآن وعترت، جشنواره هنرهاي تجسمي رضوي وجشنواره خوشنويسي رضوي، بخش هاي مختلف جشنواره فرهنگي - هنري امام رضا (ع) را تشكيل مي دهد كه بخش هايي از آن علاوه بر مشهد در يزد، قم و استان فارس برگزار شد.