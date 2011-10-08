حسن آئین جمشید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از چهار سال دوری از مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و رقابت‌های برون مرزی تیم هندبال ساحلی مردان را به این مسابقات اعزام کردیم به همین خاطر آگاهی کافی از پیشرفت تیم‌ها نداشتیم.

وی با انتقاد از شیوه قضاوت داوران در مسابقات عمان افزود: قضاوت داوران در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا ناعادلانه بود. داوران حتی در ضربات پنالتی هم ناعادلانه قضاوت کردند به طوریکه یکی از گل‌های ما را خطا گرفتند. ما حتی به داوری‌ها اعتراض کرده و به کنفدراسیون هندبال آسیا نیز شکایت خواهیم کرد اما مطمئنا با توجه به اتمام مسابقات این شکایت هیچ سودی نخواهد داشت.

سرپرست تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان با تاکید براینکه قضاوت‌ها در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا به سود تیم عمان، میزبان رقابت‌ها بود، خاطرنشان کرد: من در این مسابقات متوجه شدم که در آسیا داوری‌ها نقش به سزایی در سرنوشت تیم‌ها دارند و می توانند کل نتیجه بازی‌ها را تغییر دهند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "تیم هندبال ساحلی ایران نایب قهرمان آسیا بوده اما با این باخت‌ها به نظر می رسد این تیم ضعیف شده است؟"، گفت: ما ضعیف نشده‌ایم، بلکه تیم‌های دیگر قوی‌تر شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های‌شان بهتر از ما بوده است. تیم ما در لحظات آخر بسته شد. تنها دو اردوی داخلی 40 روزه را تجربه کردیم این در حالی است که تیم‌های عمان، قطر و کویت مدت‌ها در اردو بوده و حتی اردوهای اروپایی بلند مدت داشته‌اند!

آئین جمشید ادامه داد: نمی شود این را بدشانسی قلمداد کرد اما تیم ما در دوبازی با ضربات پنالتی نتیجه را به تیم مقابل واگذار کرده است. در پنالتی نیز هیچ چیز مشخص نیست و بالاخره یک تیم باید برنده باشد که این برنده تیم ما نبود.

وی در مورد حضور یک مربی خارجی در ترکیب تیم هندبال ساحلی کشورمان گفت: وی مربی کرواسی بوده و با این تیم قهرمان اروپا شده است. بازیکنان ما خوب بودند اما فرصت کمی برای تمرین با این مربی داشتند.

"با توجه به اینکه بندرعباس حامی مالی اعزام تیم بود آیا در انتخاب بازیکنان به سود این استان تصمیم گیری شده بود؟"، وی در پاسخ به این پرسش گفت: اصلا این طور نبوده است. ما جز دو بازیکن مابقی را از کل کشور انتخاب کردیم. این برای دومین بار بود که به کمک هیئت هندبال و استانداری هرمزگان راهی مسابقات شده بودیم.

سرپرست تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مورد اینکه "چرا از بازیکنان داخل سالنی مطرح در ترکیب این تیم استفاده نشده است؟"، گفت: سرمایه ما همین بود و از آن نیز استفاده کردیم. در فصل خوبی نبودیم بیشتر بازیکنان مطرح داخل سالنی با تیم ملی یا تیم های باشگاهی خود تمرین می کردند به همی خاطر سراغ ساحلی بازان رفتیم. با این حال از کار بچه‌ها رضایت داشتیم.

سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا 14 مهرماه با قهرمانی تیم قطر در مسقط عمان به اتمام رسید. تیم ایران در شرایطی در رده آخر این رقابت‌ها ایستاد که در دوره پیش عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرده و راهی جام جهانی شده بود.