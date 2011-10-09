به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه به مناسبت حضور مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه بیانیه در این باره منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: دیریست که طولانی شدن انتظار، عطش دیدار را افزون ساخته و قلبهای خشکیده ما چون کویری تشنه منتظر باران است و ایام وصال نزدیک است تا چون زلال کوثر، تشنگی دیرینه را فرونشاند.

این بیانیه می‌افزاید: ‌اکنون که دیار حماسه و فتوت‌، کرمانشاه، مرکز کهن غرب ایران اسلامی میزبان قدوم پربرکت و وجود نورانی فرمانده همواره هوشیار سنگر جهاد و ولی‌امر مسلمین حضرت آیت الله عظما خامنه ای است، بی‌تردید عموم هم استانی‌های عزیز از اقصی نقاط استان شهید‌پرور کرمانشاه در مراسم استقبال از آن گوهر بی‌بدیل و تابناک سپهر فقاهت و امتداد سلاله نورانی ولایت حضور یافته و با شور و شعف مثال‌زدنی و شگرف خود برگ زرین دیگری بر کتاب درخشان این دیار در زمینه تدین و ولایتمداری خواهند افزود.

این بیانیه می افزاید: اکنون که پس از سالها انتظار، استان لاله پرور کرمانشاه میزبان قدوم آسمانی مردی از تبار نور و روشنی است که بهار را برای شهرمان به ارمغان خواهد آورد، کارکنان این اداره کل به شکرانه این نعمت عظیم سرسجده به درگاه الهی فرود آورده و از آستانش مسئلت دارد که، توفیق بهره گیری از فیض اکمل حضور آن رهبر فرزانه را به ما عنایت فرماید.

در این بیانیه آمده است: ‌باشد که با حضور حماسی خود به استقبال سلاله پاک و طاهر رسول الله (ص) و نائب برحق امام زمان (عج) رفته و به همگان اعلام می داریم که تا آخرین نفس پیرو خط ولایت بوده و با تاسی بر شهیدان از آرمانهای امام خمینی (ره ) و انقلاب دفاع خواهیم کرد.