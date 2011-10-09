اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه مسابقات مدارس بدمینتون پسران و دختران برگزار شد.

مراسم اختتامیه مدرسه بدمینتون دختران و پسران و مسابقاتی که در شهریورماه با عنوان جام رمضان و عید سعید فطر در تمامی رده های سنی انجام شده بود در سالن اختاصی بدمینتون مجموعه ورزشی پاکنژاد یزد برگزار شد.

در این مراسم به نفرات برتر رده های نونهالان، خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو قسمت آقایان و بانوان جوایزی اهدا شد.

حضور اسکواش بازان یزدی در مسابقات بین المللی میلاد نور

اسکواش بازان ملی پوش یزدی در مسابقات بین المللی میلاد نور به داخل کرت می روند.

محمدحسین جعفری و نوید ملک ثابت دو ملی پوش یزدی به همراه تیم ملی اسکواش بزرگسالان در مسابقات بین المللی میلاد نور شرکت می کنند.

مسابقات اسکواش قهرمانی جام بین المللی میلاد نور به مناسبت دهه کرامت و میلاد حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) در مشهد مقدس آغاز می شود.

تیم شهید لجه قهرمان مسابقات والیبال شهرستان مهریز

مسابقات والیبال بانوان شهرستان مهریز با قهرمانی تیم شهید لجه به پایان رسید.

در مسابقات والیبال شهرستان مهریز که با حضور پنج تیم برگزار شد تیم شهید لجه با غلبه بر حریفان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم های جوانان هلال احمر و نوجوانان تربیت دوم و سوم شدند.

این مسابقات به صورت دوره ای در سالن شهید لجه شهرستان مهریز برگزار شد.

برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور

مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شین کاراته دو ایران در یزد آغاز می شود.

مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شین کاراته دو ایران با حضور 200 کاراته کا در تمام رده های سنی در خانه کاراته برگزار می شود.