زنگ امنیت اجتماعی در مدارس البرز نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز هفته نیروی انتظامی با شعار " خانواده، مدرسه، نهادهای اجتماعی، امنیت اجتماعی" با نواخته شدن زنگ امنیت اجتماعی در مدارس استان البرز آغاز شد.

این مراسم در استان البرز به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی ثامن الائمه مهرشهر و با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان البرز و جمعی از مسئولان اجرا شد.

سردار علیرضا اکبرشاهی، با قرائت پیام مهر از سوی پلیس خطاب به دانش آموزان گفت: پلیس همراه و همیار مردم است و برای برقراری امنیت تلاش می کند.

وی از دانش آموزات خواست با احترام به قانون و رعایت آن به نظم و امنیت اجتماعی کمک کنند.

این مسئول همچنین همیاران پلیس دانش آموز را همراهان خوب پلیس یاد کرد که نقش بسیارمهمی در کاهش بروز تصادفات د جاده ها با یادآوری به موقع تذکرها پلیس به خانواده ها داشته اند.

همچنین در این روز در اقدامی تازه نمایشگاه سیار پلیس در مدارس به منظور آشنایی دانش آموزان با خدمات نیروی انتظامی برگزار می شود.

بازدید دانش آموزان از پلیس 110 نیز از دیگر برنامه هایی است که برای چهارمین روز از هفته ناجا و متناسب با شعار این روز در نظر گرفته شده است.

مدرسه راهنمایی ثامن الائمه در مهرشهر کرج واقع است.