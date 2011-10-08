علی دوستی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نشست روز چهارشنبه خود با علی کفاشیان ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز چهارشنبه برای ارائه برنامه‌هایم به فدراسیون فوتبال رفتم و طی آن در غیاب فریدون معینی که به همراه تیم جوانان به ویتنام رفته بود، نشستی با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برگزار کردم.

وی با بیان اینکه برنامه‌‎هایش را برای آنالیز و بررسی به رئیس فدراسیون و اعضای کمیته جوانان داده، افزود: قطعا این برنامه‌ها در کمیته تیم‌های ملی و کمیته فنی آنالیز و ارزشیابی شده و در صورت تائید، این برنامه‌ها اجرایی می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در پاسخ به این سوال که در برنامه شما، برگزاری چند دیدار تدارکاتی گنجیده شده است؟ اظهار داشت: در این برنامه برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم‌های شرق آسیا، آسیای جنوبی شرقی، غرب آسیا و آسیای مرکزی را در نظر گرفته‌تم تا پیش از حضور در مسابقات نهایی، با 4 سبک مختلف فوتبال آسیا را قرار داده‌ام.

دوستی‌مهر با بیان اینکه در این برنامه برگزاری اردوهایی در آلمان و یا ترکیه را در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم هر چه بیشتر و بهتر آماده حضور در مسابقات نهایی نوجوانان شویم، افزود: برای کسب سهمیه مجدد حضور در جام جهانی نیاز به برگزاری 35 بازی تدارکاتی داریم که امیدوارم با حمایت مسئولان فدراسیون و کمیته جوانان بتوانیم بار دیگر به این موفقیت بزرگ گذشته دست یابیم.

وی با اشاره به قدردانی کفاشیان از عملکرد تیم ایران در مسابقات انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا ادامه داد: کفاشیان همچنین به خاطر دفاعی که از خلیج فارس در یکی از نشست‌های خبری این مسابقات انجام دادم، از من تقدیر کرد و گفت کار خوبی انجام داده‌اید و اعلام کرد با قدرت و اقتدار بیشتر کارتان را پیش ببرید زیرا به آینده این تیم بسیار خوش بین است.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان در مورد زمان آغاز دور جدید تمرینات این تیم گفت: تمرینات ما از 22 مهرماه آغاز می‌شود که امیدوارم با حمایت همه مسئولان، مربیان اقصی نقاط کشور که در پرورش استعدادها نقش دارند و همچنین رسانه‌ها بتوانیم با قدرت کارمان را ادامه داده و با حضور موفق در مسابقات نهایی قهرمانی نوجوانان آسیا جواز حضور در جام جهانی نوجوانان را کسب کنیم.