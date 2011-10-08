ششمین پیروزی صبای قم برابر دبیری تبریز رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، شب دوم از هفته هفتم از دور رفت سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی با برگزاری سه مسابقه پیگیری شد که طی آن تیم فوتسال صبای قم در دیداری خانگی موفق به شکست می‌ه‌مان خود تیم مدعی فوتسال دبیری تبریز شد.



پیروزی صبا در حضور ۲ هزار تماشاگر قمی



بازیکنان تیم فوتسال صبای قم در حالی‌ که در این دیدار در مقابل دیدگان نزدیک به دو هزار تماشاگر قمی بازی می‌کردند، شب سختی را پشت سر گذاشتند و بر خلاف دیدارهای خانگی قبل که به راحتی رقبای خود را می‌بردند، در این دیدار با تحمل سختی‌های فراوان صاحب پیروزی و سه امتیاز بازی شدند.



بازی دور از انتظار صبا و فرصت‌های گلزنی بی‌شمار دبیری



در نیمه نخست صبا بازی کاملا عجولانه‌ای را به نمایش گذاشت و بر خلاف بازی‌های قبل کمی دور انتظار بازی کرد، این در حالی بود که تیم دبیری تبریز با دل بستن به کار دفاعی و برنامه داشتن بر روی ضد حملات، سعی در رسیدن به دروازه صبا داشت که در این راه بار‌ها موقعیت‌های گلزنی آن‌ها با درخشش محمد دهقان سنگربان صبا و بی‌دقتی بازیکنان تبریز از بین رفت.



گل‌های صبا در دقایق پایانی نیمه نخست



با این حال بازیکنان صبای قم با حمایت تماشاگران حاضر در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، در دقایقه پایانی نیمه نخست از فرصت‌ها به خوبی بهره برده و با گل‌های محسن بخشی و محمد کرمانی و با برتری دو بر صفر به رختکن رفتند.



روی گل اول تیم صبای قم پاس عرضی علی ابراهیم بیگی از سمت راست محوطه جریمه تیم دبیری، محسن بخشی را در موقعیت گل قرار داد و این بازیکن با پای راست دروازه تیم دبیری تبریز را گشود تا نخستین گل بازی به ثمر برسد.



گل اول دبیری و تلافی صبایی‌ها در خانه



گل اول مسابقه بازی برای صبای قم خوش یمن بود زیرا یک دقیقه بعد، پاس تقی‌زاده به ابراهیم بیگی و پاس این بازیکن برای کرمانی، در دهانه دروازه تیم دبیری تبریز موقعیت گل مناسبی را برای این بازیکن فراهم کرد و به این شکل گل دوم به ثمر رسید تا گل تیم دبیری تبریز را تلافی کند.



گل‌های تساوی دبیری تبریز در یک دقیقه



در نیمه دوم علی محمدی با ضربه‌ای مهار نشدنی در دقیقه ۲۳ دروازه صبا را برای نخستین بار باز کرد ولی در دقیقه ۳۴ کرمانی گل سوم صبا را زد تا خیال صبایی را کمی راحت کند اما تیم دبیری تبریز یک دقیقه بعد صبا را غافلگیر کرد و دو بار دروازه محمد دهقان را گشود تا کار به تساوی کشیده شود.



وفایی فرشته نجات صبا



در فاصله ۳۰ ثانیه به پایان، علیرضا وفایی گل برتری صبای قم را به ثمر رساند تا شاگردان سیدمهدی غیاثی در شبی سخت و فراموش نشدنی تیم انتهای جدولی دبیری تبریز را با نتیجه چهار بر سه شکست داده و هفتمین باخت متوالی این تیم را رقم بزنند.



صبا تعقیب کننده رقبای اصفهانی



صبای قم با این پیروزی ۱۸ امتیازی ضد و همچنان جایگاه خود در مکان سوم جدول رده بندی لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور حفظ کرد، در جدول در حال حاضر تیم صنایع گیتی پسند اصفهان با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و فولاد ماهان سپاهان اصفهان با ۱۹ امتیاز در رده دوم جای دارد.