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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۱

سرمربي صربستاني تيم بسكتبال اميد درگفتگو با " مهر":

با قابليتهاي بازيكنان جوانان بيشتر آشنا شدم / تلفيق جوانان و اميد ايده ال است

با توجه به اينكه تعداد زيادي از بازيكنان حاضر دراردوي تيم ملي اميد را بازيكنان تيم ملي جوانان تشكيل مي دادند، با قابليتهاي آنان بيش از پيش آشنا شدم.

ولاديميربوسيناك سرمربي صربستاني تيم بسكتبال اميد پس از پايان اردوي اخير اميدها  با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: اين اردو در زمان تعطيلي ليگ برتر به چند هدف برگزار شد. اول اينكه مهارتهاي انفرادي بازيكنان ارتقا يافته و گسترش بيشتري پيدا كند، دوم اينكه با آمدن بازيكنان جديد به اين اردو با آنان بيشتر آشنا شده چرا كه قبلا با آنان آشنايي كامل نداشتم و سوم اينكه بازيكناني كه در ليگ برتر حضور دارند اما در طول بازيها ، به آنان بازي كمتري مي رسد، در اين اردو در مسابقات تداركاتي ، محك جدي تري بخورند.

بوسيناك با اظهار رضايت از اردو ، حضور تعداد زيادي از بازيكنان تيم ملي جوانان را در كنار بازيكنان اميد در اردوي اخير رضايت بخش توصيف كرد و گفت : بازيكنان تيم ملي جوانان هم بسكتبال را بخوبي آموخته اند و هر كدام از بازيكنان تيم جوانان و تيم اميد ويژگي هاي خاصي دارند كه روي هم رفته بازيكنان تيم جوانان از قابليتهاي بالاتري در بازي پيراموني برخوردار هستند و بازيكنان اميد در بازي زير سبد شاخص ترند كه اين ويژگيها در كنار يكديگر ثمر بخش خواهد بود.

کد مطلب 142688

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