با قابليتهاي بازيكنان جوانان بيشتر آشنا شدم / تلفيق جوانان و اميد ايده ال است

ولاديميربوسيناك سرمربي صربستاني تيم بسكتبال اميد پس از پايان اردوي اخير اميدها با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: اين اردو در زمان تعطيلي ليگ برتر به چند هدف برگزار شد. اول اينكه مهارتهاي انفرادي بازيكنان ارتقا يافته و گسترش بيشتري پيدا كند، دوم اينكه با آمدن بازيكنان جديد به اين اردو با آنان بيشتر آشنا شده چرا كه قبلا با آنان آشنايي كامل نداشتم و سوم اينكه بازيكناني كه در ليگ برتر حضور دارند اما در طول بازيها ، به آنان بازي كمتري مي رسد، در اين اردو در مسابقات تداركاتي ، محك جدي تري بخورند.

بوسيناك با اظهار رضايت از اردو ، حضور تعداد زيادي از بازيكنان تيم ملي جوانان را در كنار بازيكنان اميد در اردوي اخير رضايت بخش توصيف كرد و گفت : بازيكنان تيم ملي جوانان هم بسكتبال را بخوبي آموخته اند و هر كدام از بازيكنان تيم جوانان و تيم اميد ويژگي هاي خاصي دارند كه روي هم رفته بازيكنان تيم جوانان از قابليتهاي بالاتري در بازي پيراموني برخوردار هستند و بازيكنان اميد در بازي زير سبد شاخص ترند كه اين ويژگيها در كنار يكديگر ثمر بخش خواهد بود.