مهندسی نظم و امنیت اجتماعی کارآمدی و مقبولیت نیروی انتظامی را تضمین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: امروز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مدد عملکرد مثبت و امنیت آفرین برای جامعه و تلاش خستگی‌ناپذیر در راستای مقابله با هر گونه ناامنی و بی انظباطی اجتماعی مایه مباهات و آرامش مردم عزیز کشورمان شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: تردیدی نیست تداوم روزآمدی، توانمندسازی و بهره‌گیری از سامانه‌های مورد نیاز برای ارتقای ضریب خدمت رسانی و پاسخگویی به ضرورت‌ها و خواسته‌های مردم بویژه در عرصه برخورد قاطعانه و سریع با عوامل ناامنی خواهد توانست نیروی انتظامی را بعنوان مظهر اقتدار ملی مایه هراس مجرمان، متخلفان و تعرض کنندگان به حریم جامعه قرار دهد.

این بیانیه با اشاره به اهمیت نقش تعامل، هماهنگی و هم افزایی نیروهای انتظامی با سایر سازمانها و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آورده است: اهتمام نیروی انتظامی به تعامل فرابخشی و هم اندیشی و همکاری در دست‌یابی به رویکردها و شیوه‌های موفق اجرای ماموریت‌ها و وظایف محوله از الزامات اجتناب ناپذیری است که بسترهای موفقیت و حرکت رو به جلوی این نیروی خدوم و فداکار را فراهم آورده است.

این بیانیه در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و آحاد کارکنان مؤمن، متعهد و شجاع این نیرو و تعظیم و تکریم مقام شامخ شهیدان گرانقدر آن و تاکید بر ضرورت حرکت نیروی انتظامی در راستای چشم انداز و راهبردهای تعیین شده و تحقق منویات و انتظارات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ( مدظله العالی) آورده‌است: مهندسی نظم، انضباط و امنیت اجتماعی در حوزه‌های مختلف از طریق تداوم مهارت افزایی و دست یابی به استانداردهای نوین حرفه‌ای پلیس و بهره‌گیری هوشمندانه از آن کارآمدی و مقبولیت همگانی نیروی انتظامی را تضمین و خواهد توانست این نیروی مکتبی را در تراز الگویی مناسب برای سایر کشورها و جوامع قرار دهد.