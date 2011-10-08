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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

مهرشاد:

قاچاق دام مهمترین تهدید تغذیه سالم جامعه است

قاچاق دام مهمترین تهدید تغذیه سالم جامعه است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمان با تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق دام از مرزهای شرقی گفت: این پدیده مهمترین تهدید سلامت تغذیه جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مهرشاد در جمع مسئولان دامپزشکی جنوب کرمان اظهارداشت: تغذیه مناسب و سالم زیر بنای انجام فعالیتهای اقتصادی، اجرایی، فرهنگی و کمال جویی انسان است.

وی گفت: نقش دامپزشکان و کارکنان مجموعه دامپزشکی در این راستا اهمیت فراوانی دارد.

معاون استاندار کرمان گفت: تلاش صادقانه با بهره گیری از تخصص، توسعه اقتصادی و امنیت فکری جامعه را در بر دارد و با عنایت به حساسیت شغل دامپزشکی که رابطه مستقیم با سلامت تغذیه ای جامعه دارد مسئولیت دست اندر کاران این مجموعه نیز بیشتر است.

مهرشاد سلامت تغذیه جامعه را مهم برشمرد و با تاکید بر همکاری همه دستگاههای ذیربط تصریح کرد: باید با هماهنگی مجموعه قضایی، انتظامی و اجرایی در جهت مبارزه با قاچاق دام که تهدیدی برای سلامت تغذیه جامعه است اقدام کرد.

معاون استاندار کرمان با قدردانی از برگزار کنندگان این مراسم ارتقاء سطح فرهنگ، آگاهی و اطلاع رسانی را از مولفه های ترویج تغذیه سالم عنوان کرد.

کد مطلب 1426884

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