سرهنگ بهروز یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با معرفی سامانه پیام کوتاه 197 در حاشیه برپایی نمایشگاه نیروی انتظامی در استان البرزاظهار داشت: این طرح در کلانشهر های کشور آغاز ودر صورت موفقیت این طرح در تمام استان های کشور اجرا خواهد شد.



وی تصریح کرد: در اجرای این طرح مردم با مراجعه به مراکر انتظامی شامل پلیس +10 ،اداره گذرنامه، مراکز تعویض پلاک ، معاونت وظیفه، مددکاری و مشاوره معاونت اجتماعی، تشخیص هویت و ... می توانند با فرم هایی که در اختیارشان قرار می گیرد نظرات خود را در غالب کد مخصوص و میزان رضایت مندی که شامل عالی، خوب، متوسط و ضعیف را با ارسال یک پیامک به گزینه مورد نظر اعلام نمایند.



وی گفت: شهروندان کرجی می توانند عدد مربوط به گزینه مورد نظر را به شماره 3000197 پیامک نموده و بازرسی نیروی انتظامی را از نحوه خدمت رسانی واحدهای اتظامی مطلع نمایند.



سرهنگ یاراحمدی افزود: شهروندان فقط یک نوبت از یک شماره تلفن همراه می توانند نظرسنجی خود را به بازرسی اعلام کنند .



رئیس بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران و البرز بیان کرد : مشارکت مردم در این نظرسنجی ،راهگشای ما در جهت برنامه ریزی و خدمت رسانی بهتر به شهروندان خواهد بود.



وی بیان کرد: نظرات جمع آوری شده در بازرسی کل ناجا جمع آوری و تحلیل می شود و به بازرسی استان منعکس و سپس نتایج بدست آمده به واحدها ابلاغ می شود.



سرهنگ یاراحمدی ادامه داد: غیر از نظارت و بازرسی به صورت نظرسنجی ،بازرسان این استان به صورت عملیاتی از واحدها نیز بازرسی و بازدید به عمل خواهند آورد.



وی سامانه 197 را پل ارتباطی بین مردم و مسئولین انتظامی عنوان کرد و گفت : شهروندان می توانند نظرات ،انتقادات و خواسته های خود را در ارتباط با نیروی انتظامی از طریق سامانه 197 نیز منعکس کنند .