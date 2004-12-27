كانديداي سازمان مجاهدين انقلاب معين است// همه گروههاي عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات آمادگي اجماع را دارند// برخي از گروههاي جبهه اصلاحات آقاي هاشمي را در نظر دارند

محمد سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص جلسه مشترك جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت : تعدادي از گروههاي عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و منجمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اعلام كرد ه اند كه كانديداي آنها دكتر معين است . منتها همه گروههاي عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات علي رغم اينكه كانديداي خاص خود را دارند اما اعلام كردند كه آمادگي دارند در جهت اجماع كمك و مذاكره نمايند تا اجماع كلي صورت گيرد و ما اميدواريم تا انشاء الله به يك جمع بندي برسيم .

وي در خصوص بحث حضور هاشمي رفسنجاني در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحلات گفت : برخي از گروههاي جبهه اصلاحات آقاي هاشمي را در نظر دارند منتها هنوز در شورا به طور رسمي اعلام نكردند كه مورد بررسي قرار گيرد فعلا زود است كه در مورد شخص يا فرد در شورا هماهنگي بحث شود .

دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره كانديداتوري كروبي گفت : در مورد آقاي كروبي چند تا ازگروهها ي عضو شورا نيز از كانديداتوري كروبي حمايت مي كنند ولي به شكل خاص بحثي نشده است . ما اميدواريم كه در خصوص معرفي كانديدا اجماع صورت گيرد و همه گروههاي عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات دنبال اين قضيه هستند .